OMS alerta para distribuição de enfermeiros no mundo

Um relatório recente da Organização Mundial da Saúde (OMS), State of the World’s Nursing 2025, revela que, apesar do crescimento global no número de profissionais de enfermagem, a distribuição desses profissionais de saúde permanece altamente desigual. O número atingiu 29,8 milhões em 2023.

Segundo o estudo, aproximadamente 78% dos enfermeiros do mundo estão concentrados em países que abrigam apenas 49% da população global. Ainda de acordo com a OMS, o déficit mundial de profissionais no setor caiu de 6,2 milhões em 2020 para 5,8 milhões em 2023, com projeção de queda para 4,1 milhões até 2030.

Situação Brasileira

Dados do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) mostram que o Brasil tem 783.566 enfermeiros. O estado de São Paulo se destaca com 191.160 profissionais.

Para o presidente da Anadem (Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética), Raul Canal, a distribuição desigual de profissionais de enfermagem, assim como a de médicos, pode impactar o acesso da população aos serviços de saúde em diferentes regiões do país. "A questão envolve não apenas a alocação de profissionais, mas também aspectos estruturais da gestão pública da saúde, que variam conforme o nível de organização e os recursos disponíveis em cada ente federativo", disse.

O especialista destaca que há caminhos possíveis dentro do ordenamento jurídico para enfrentar essa situação. “A legislação permite a criação de instrumentos de cooperação entre União, estados e municípios para a qualificação e redistribuição de recursos humanos na atenção básica. Para que essas iniciativas tenham resultados consistentes, é importante considerar também fatores como infraestrutura, desenvolvimento de planos de carreira e condições adequadas para o exercício profissional", completou.

