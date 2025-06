Programa de valor para empresas privadas é lançado na B3

A MZ, especializada em soluções integradas de tecnologia e comunicação para relações com investidores, celebrou nesta manhã seus 25 anos de atuação com uma cerimônia de toque de campainha na B3. O evento marcou também o lançamento oficial do seu novo Programa de Criação de Valor para Empresas Privadas, iniciativa voltada à profissionalização da governança, da comunicação financeira e da preparação de companhias para o mercado de capitais.

Desenvolvido com base na experiência da MZ ao longo de duas décadas assessorando centenas de empresas brasileiras em processos de IPO e emissões de dívida, o programa oferece uma jornada estruturada para companhias de capital fechado que buscam atrair investimentos, reduzir seu custo de capital e ganhar visibilidade junto ao mercado financeiro.

“Compartilhamos 25 anos de expertise para ajudar empresas privadas a acelerar sua maturidade, construindo reputação e confiança sustentáveis.”, afirma PH Zabisky, CEO da MZ.

O programa prevê entregas práticas como diagnósticos de governança, implantação de estratégias de Relações com Investidores (RI) e soluções tecnológicas para a gestão da comunicação com investidores e stakeholders. A iniciativa é voltada a empresas com receita anual a partir de R$100 milhões que queiram se posicionar para novas rodadas de financiamento, fusões e aquisições, emissão de dívida ou futura abertura de capital.

A cerimônia contou com a presença de sócios da MZ, representantes da B3 e colaboradores da companhia, reforçando o papel da companhia na evolução da cultura de mercado de capitais no Brasil, destacando a importância da transparência e da inovação para a geração de valor a longo prazo.

Fundada em 1999, a MZ é especializada em soluções para Relações com Investidores e Comunicação Corporativa, atendendo mais de 1.000 clientes ao redor do mundo. Com escritórios na América Latina, América do Norte, Europa e Ásia, a empresa oferece tecnologia de ponta e consultoria estratégica para apoiar companhias em todas as fases de relacionamento com o mercado.

MZ também representa a Nasdaq na América Latina em soluções para conselhos e é parceiro do Banco Itaú em ferramentas de inteligência de mercado e gestão de base de investidores para empresas listadas em bolsa.

