MPD aposta em creators para impulsionar marca

Com mais de 40 anos de atuação no mercado imobiliário de médio e alto padrão, a MPD Engenharia registrou um aumento no interesse e nas vendas do empreendimento Figueira Leopoldo — desenvolvido em parceria com a incorporadora Helbor e com VGV superior a R$ 500 milhões. O desempenho está relacionado à recente campanha de marketing de influência, que buscou fortalecer a presença da marca no setor.

A empresa utilizou uma comunicação focada em relacionamento, valor de marca e experiência para o cliente. A campanha contou com influenciadores como Thuany Maciel, Luiza Sobral, Marcela Barci, Guta Virtuoso, Luiza Zaidan, Lucila Turqueto, Amanda Ferber e Bárbara Migliori, em parceria com a Artefacto.

Desafio e estratégia

Diante do desafio de engajar o público de alta renda, a MPD Engenharia, em parceria com a agência N401, criada por Augusto Frias e Rodrigo Machado, desenvolveu uma estratégia de marketing de influência que complementa as ações de marketing digital, focando na criação de conteúdo e experiências.

A head de Marketing da MPD, Lígia Machado, explica que a abordagem para o Figueira Leopoldo foi diferenciada. “Não buscamos volume ou alcance genérico, mas sim afinidade e diálogo com o estilo de vida do nosso público. Queríamos influenciadoras que representassem o dia a dia, ou seja, apostamos em um lifestyle de nossos consumidores, buscando uma conexão autêntica e duradoura que pudesse influenciar a decisão de compra", conta.

Augusto Frias, um dos fundadores da N401, esclarece que a campanha foi estruturada em dois pilares principais. “Focamos no público de alto poder aquisitivo, utilizando influenciadores de lifestyle, moda e viagens, que estabelecem tendências para consumidores de alta renda; e em conteúdos de decoração e arquitetura, com temas abordados por especialistas, que puderam reforçar o posicionamento da MPD como uma empresa que valoriza o design e a qualidade”, explica.

A campanha integrou conteúdo digital a experiências no apartamento decorado, localizado na torre do empreendimento, buscando criar uma jornada para os clientes.

“O investimento em influenciadores atrelado às ações que fizemos dentro do empreendimento, de forma integrada, se complementam e amplificam os resultados de marketing de forma estratégica. Com essa visão 360°, proporcionamos uma experiência integrada, seja por meio do decorado ou até pela passagem por dentro da nossa obra. Quando alinhamos isso com o digital, os influenciadores cumprem o papel de unir o impacto com a recomendação digital, adicionando vivência a conteúdos rotineiros e replicáveis", reforça Ligia.

Resultados da campanha

Ao longo de quatro meses de campanha, a MPD alcançou resultados que demonstram a importância da conexão e da experiência para o público. As empresas seguiram o que o WGSN (2024) define como o novo luxo digital: conteúdos que unem beleza, profundidade e imersão.

No período, foram mais de 850 mil visualizações nos conteúdos produzidos pelos influenciadores, assim como mais de 40 mil interações (curtidas, comentários, compartilhamentos e salvamentos), indicando engajamento com a marca. Outro ponto foi o aumento no número de agendamentos para visitas ao apartamento decorado do Figueira Leopoldo, um processo que envolve agendamento e acompanhamento de arquitetos e especialistas imobiliários.

A parceria com marcas, como a Artefacto — marca de móveis de alto padrão — que já estava presente no apartamento decorado do Figueira Leopoldo, foi considerada natural e estratégica.

“A MPD trabalha com planejamento editorial, visitas guiadas, ativações físicas e um cronograma de relacionamento. Cada conteúdo é parte de um ecossistema que se estende para o decorado, os eventos e os desdobramentos em outras plataformas. Um conteúdo que busca trazer mais do que uma proposta comercial, oferecendo ao cliente uma oportunidade de se inspirar", conclui Frias.

Autenticidade e personalização

As influenciadoras escolhidas mostraram aspectos do dia a dia de como seria morar no Figueira Leopoldo, como a possibilidade de uma mesa posta na sala de jantar, até um passeio pelos quartos.

Com isso, a MPD pretende continuar investindo em marketing de influência nos próximos meses, com foco em ampliar o alcance da marca e fortalecer o relacionamento com o público de alta renda.

Website: https://www.mpd.com.br/