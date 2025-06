Brindes podem aumentar ticket médio em vendas de varejo

A oferta de brindes personalizados como incentivo para compras de maior valor tem sido uma das estratégias adotadas por empresas que buscam ampliar o ticket médio de vendas, especialmente em períodos de sazonalidade ou campanhas promocionais. De acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), ações promocionais com brindes são eficientes para estimular o consumo e aumentar a receita por cliente. Ao estabelecer metas mínimas de compra para o recebimento de um item exclusivo, marcas incentivam o consumidor a adquirir mais produtos de forma espontânea.

A técnica, bastante comum no varejo físico e digital, tem ganhado ainda mais relevância no e-commerce. Matéria publicada no portal E-Commerce Brasil destaca que brindes personalizados ajudam a criar conexões emocionais, aumentar o ticket médio e reduzir o abandono de carrinho. Quando escolhidos de forma estratégica, esses itens agregam valor à experiência de compra e reforçam o relacionamento com o consumidor mesmo após a finalização da compra. Ainda segundo o portal, cerca de 74% dos consumidores tendem a gastar mais quando recebem brindes e descontos, o que demonstra o potencial da estratégia como ferramenta de estímulo às vendas e de fortalecimento da marca.

Rodrigo Pereira, CEO da Innovation Brindes, afirma que a estratégia é especialmente eficaz quando o brinde tem relação com o perfil do público: “Quando o cliente percebe que está recebendo algo útil, bonito e personalizado, ele associa o presente a uma boa experiência de compra. Isso motiva decisões por produtos de maior valor agregado ou maior volume”, comenta.

Além de estimular o aumento do ticket médio, a prática contribui para a fidelização e o reconhecimento da marca. Em ações pontuais como lançamento de produtos, datas comemorativas ou liquidações, o uso de brindes como incentivo adicional tende a reforçar a percepção de valor da campanha e promover um relacionamento mais duradouro com o consumidor.

Empresas de segmentos diversos — como moda, papelaria, cosméticos e alimentação — vêm explorando esse tipo de recurso como forma de se destacar da concorrência. “Ao investir em itens com personalização diferenciada, é possível gerar maior impacto visual no ponto de venda, além de ampliar o alcance da marca após a compra, com o brinde sendo utilizado no dia a dia do cliente”, conclui o executivo.

Website: https://innovationbrindes.com.br/