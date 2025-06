Jungle Startup: livro retrata “selva” do empreendedorismo

Em um mercado editorial repleto de narrativas idealizadas sobre empreendedorismo, a empresária Cristina Boner decidiu contar a história por trás da criação de startups no Brasil. A obra “Jungle Startup - O sucesso do novo empreendedor” relata os desafios do ecossistema empresarial por meio de uma analogia com o mundo animal, que visa ilustrar os diversos perfis e situações que marcam essa jornada.

De acordo com a autora, a motivação para escrever a obra veio de experiências pessoais. “Vivenciei e superei os altos e baixos de empreender, e percebi que muitas narrativas sobre startups eram romantizadas, ocultando os desafios reais”, explica Boner.

Foi em um momento de solidão, diante de decisões cruciais para sua própria empresa, que a autora identificou um “vazio no discurso público sobre empreendedorismo” - o gatilho definitivo para transformar suas vivências em livro.

O Brasil soma cerca de 18.056 startups, segundo edição recente do Startups Report Brasil 2024, produzido pelo Observatório Sebrae Startups e divulgado pela Agência Sebrae. São Paulo (SP) é a cidade com o maior número de negócios do gênero (1.911 startups).

De acordo com o levantamento, o modelo de negócio B2B (Business to Business) segue como o mais utilizado pelas startups (50,94%). Os negócios em estágio inicial mapeados pelo balanço atuam em diversos segmentos, como TI/Tecnologia da Informação (13,74%), Saúde e Bem-estar (11,16%) e Educação (8,81%).

Livro busca dialogar com nova mentalidade empreendedora

A escolha pela analogia com animais não foi aleatória. “Assim como na selva, o mundo dos negócios é marcado por instinto de sobrevivência, adaptação constante e predadores disfarçados de aliados”, compara Boner.

A autora encontrou nessa metáfora uma linguagem acessível para representar comportamentos e armadilhas do ecossistema empreendedor, onde cada perfil - dos mais agressivos aos mais adaptáveis - encontra seu equivalente no reino animal.

O livro chega em um momento de transformação no perfil do empreendedor, tanto no Brasil quanto no mundo. “Essa nova geração valoriza propósito, impacto social e autenticidade, não apenas lucro e escala”, observa Boner.

“Jungle Startup quer dialogar justamente com essa mentalidade, desmistificando o sucesso imediato e propondo ‘um novo pacto’: fazer negócios com alma, consciência e coragem”, complementa.

Autora espera impactar compreensão do empreendedorismo

Sobre suas expectativas, a autora é clara: deseja provocar impacto real na forma como o empreendedorismo é compreendido e praticado no país. Segundo Boner, essa não deve ser sua única incursão literária.



“A experiência de transformar minha trajetória em narrativa despertou uma nova vocação: contar histórias que cruzam o pessoal, o profissional e o simbólico”, revela, sugerindo que novos projetos podem estar a caminho.

Boner acredita que não existe um único caminho para o “sucesso”. O livro, que carrega boa parte do que ela viveu e aprendeu, também traz à tona a questão da capacidade das mulheres no mundo corporativo. “Espero que esta obra ajude a formar o perfil do empreendedor do futuro”, conclui.

Para mais informações, basta acessar: Para mais informações, basta acessar: https://www.linkedin.com/in/cristina-boner-19646694/