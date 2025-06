Sertanejo: Paula Machado grava primeiro DVD em Orlando, EUA

A cantora Paula Machado escolheu Orlando, na Flórida (EUA), para registrar seu primeiro projeto audiovisual, o DVD “Chora Peito”. A decisão pelo local surgiu de forma espontânea durante visita ao destino em fevereiro de 2024, quando uma apresentação informal para amigos brasileiros rendeu inspiração para a artista.

“Aquele momento me mostrou que a música sertaneja transcende fronteiras e toca especialmente os brasileiros que vivem longe de casa”, explica Paula.

O repertório do trabalho foi selecionado com base na trajetória pessoal da cantora. “Escolhi músicas que marcaram minha vida desde a infância, quando ouvia serestas no bar do meu pai”, conta.

Além de clássicos do gênero em formatos de medley, o projeto inclui “Despedida”, canção autoral que nasceu de uma experiência pessoal. A direção ficou a cargo de Bruno Miguel, cineasta premiado internacionalmente que já atuou com trabalhos para marcas como Coca-Cola e Google.

Natural de São Luiz Gonzaga (RS), Paula aposta na fusão entre tradição e sofisticação para impulsionar sua nova fase artística. Com mais de dez anos de carreira, a cantora iniciou sua trajetória profissional aos dezesseis anos de idade, passando por bandas de baile, até “ganhar a estrada”, para fazer apresentações por todo o Sul do Brasil - inclusive em feiras de exposições e eventos municipais — além de eventos internacionais na América Latina.

Desafios e descobertas de gravar nos Estados Unidos

Gravar fora do Brasil trouxe desafios logísticos, mas também revelações. “Percebi como nosso sertanejo vira elo com as raízes brasileiras”, observa a cantora, que destaca a emoção do público durante as gravações.

Produzido de forma independente, o DVD terá suas faixas lançadas semanalmente no YouTube. Algumas dessas músicas contarão com distribuição pelo selo Moda Music, da Virgin Music (Universal Music Group).

Trabalho representa marco na carreira artística

Para a cantora Paula Machado, a gravação representa uma virada em sua carreira. “É o meu projeto mais completo, que mostra a artista madura em que me transformei”, avalia. Depois do lançamento, a cantora planeja transformar o trabalho em uma label (marca) própria, com apresentações ao vivo em locais estratégicos.

O primeiro single, medley de “Só Dá Você na Minha Vida” e “Hoje Eu Sei”, já está disponível em seu canal oficial do YouTube e em todas as plataformas digitais.

Apoio tornou possível realização do projeto

O projeto DVD “Chora Peito” da cantora Paula Machado contou com apoio de empresas como Melissa Ferraz Consultoria Tributária, RAMAX Exportadora de Carnes, Construtora Oliveira, BierSite Microcervejaria e Casa de Entretenimento e Maqueli Flórida.

“Essa rede de apoio foi fundamental para realizar um sonho que cultivo há anos”, finaliza a artista, que vê no trabalho tanto uma homenagem às suas origens quanto um passo para novos palcos.

Para mais informações, basta acessar: https://www.instagram.com/paulamachadocantora/