Brindes personalizados criam vínculo em inaugurações

A abertura de um novo negócio envolve diversos esforços estratégicos, desde a estrutura física até o primeiro contato com o público. Segundo matéria publicada no portal Geofusion, ações promocionais nos primeiros dias de operação podem aumentar o reconhecimento da marca e atrair os primeiros clientes de forma mais eficiente.



Nesse contexto, brindes personalizados vêm sendo utilizados como parte da estratégia de comunicação, contribuindo para uma experiência mais acolhedora e memorável para os visitantes, como destaca o portal Mundo do Marketing.



Empresas dos segmentos de gastronomia, estética, moda e serviços têm adotado essa prática como forma de criar conexões iniciais com o público. De acordo com outra publicação do portal Mundo do Marketing, empresas que conseguem inovar nesse segmento, oferecendo produtos exclusivos e de formas personalizáveis diferentes, têm mais chances de construir uma base de clientes leal e satisfeita. Se a empresa quer ter uma estratégia de marketing ímpar, os brindes personalizados são peças-chave para qualquer ocasião.

Rodrigo Pereira, CEO da empresa Innovation Brindes, comenta que o brinde funciona como um elemento simbólico capaz de estender o impacto da primeira visita. “Um brinde entregue no dia da inauguração pode transformar um visitante em cliente recorrente. É uma forma de criar vínculo e se diferenciar em um momento que já é naturalmente marcante para o público e para a empresa”, afirma.

Itens como ecobags, copos reutilizáveis, chaveiros, canetas e pequenos acessórios são frequentemente escolhidos pela versatilidade e pelo potencial de personalização com logotipo e cores da empresa. Pereira observa que esse tipo de material também pode contribuir para a divulgação da marca. “Quando o cliente compartilha uma imagem do brinde nas redes sociais, a visibilidade da empresa cresce de forma espontânea e com alto valor simbólico”, destaca.

