ABB emite declaração de impacto ambiental para motores de moinhos minerais

O grupo industrial ABB emitiu declaração de impacto ambiental para os motores de anel fabricados pela empresa. Esses motores movem moinhos de minério sem engrenagens, usados em extrações para moer e beneficiar minerais duros.

Com a declaração, as mineradoras que decidirem investir no equipamento passam a ter detalhes do impacto ambiental gerado em todo o seu ciclo de vida, em cada etapa produtiva, até a destinação após o descomissionamento. Conhecida como Environmental Product Declaration (EPD), a declaração é documento público baseado em estudos de impacto ambiental ao longo do ciclo de vida de um produto. O estudo precisa ter chancela de terceiros isentos e ser publicado conforme as normas ISO 14025 e ISO 14040/14044 para ter validade. A EPD para os motores de anel da ABB pode ser consultada no repositório on-line da EPD Internacional.

A ABB afirma ser a primeira provedora de tecnologia da mineração a emitir a declaração para seus motores de anel. “A emissão do EPD destaca para toda a indústria de mineração o que podemos oferecer às mineradoras que conosco trabalham”, destacou em comunicado Andrea Quinta, especialista em sustentabilidade da ABB.

O documento emitido foi baseado na avaliação de impacto de um motor de anel utilizado em moinhos semiautógenos (SAG), com potência instalada de 24 MW e ciclo de vida estimado em pelo menos 25 anos. A declaração obtida pela ABB vale para todos os motores de anel fabricados na unidade de Bilbao, Espanha, que é o centro de referência do produto, sendo ainda válida pelos próximos cinco anos.

