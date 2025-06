Consórcio de automóveis registra alta de 11,4% em abril de 2025

O setor automotivo no Brasil está em alta. Segundo dados divulgados pela Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio (ABAC), entre os meses de janeiro e abril, as vendas de novas cotas de consórcio de automóveis registraram crescimento de 11,4%, em comparação com o mesmo período de 2024. Ao todo 66,48 bilhões de créditos foram comercializados. O levantamento leva em consideração veículos leves, pesados e motos.

O consórcio de automóveis permite a aquisição de veículos novos e seminovos em todo o território nacional. Os clientes podem ser contemplados por sorteio e, também, por meio de oferta de lances livres e fixos, podendo ainda utilizar o lance embutido, uma forma de potencializar a oferta sem tirar dinheiro do bolso, já que o valor ofertado é descontado da própria carta de crédito. O reajuste do consórcio de veículos ocorre anualmente de acordo com o Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M/FGV).

José Climério Silva Souza, Diretor Executivo do Consórcio Nacional Bancorbrás, aponta que os números positivos mostram que cada vez mais os brasileiros têm enxergado o consórcio como uma boa opção de investimento.“Os valores atrativos das parcelas não pagar juros e facilidade de obtenção do bem desejado são algumas das vantagens que têm atraído cada vez mais pessoas para a modalidade”, afirma. “Ao optar pelo consórcio, o cliente pode escolher diversos valores de carta de crédito, de acordo com o seu poder de compra, permitindo que ele se organize financeiramente”, afirma o diretor.

O Diretor também destaca que os clientes também podem optar por planos com “redutor de parcelas”, onde o consorciado tem a possibilidade de pagar parcelas reduzidas – entre 25%, 30% e até meia parcela (50%) – até o momento da contemplação, quando o montante correspondente ao período de vigência da parcela reduzida pode ser abatido do crédito, diluído nas prestações futuras ou, ainda, ser quitado com recursos próprios do consorciado. “A redução permite que o cliente consiga ajustar o seu orçamento, sem que o consórcio interfira em outros compromissos financeiros”.