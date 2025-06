Afinz adquire D3 e firma presença no B2B

A Afinz, plataforma de serviços financeiros voltada para varejistas, empreendedores e consumidores, acaba de ampliar seu ecossistema de soluções para pequenos e médios negócios com a aquisição da D3 Pagamentos, empresa especializada em gestão e pagamentos automatizados.

A operação marca a criação da nova frente de negócios "Afinz Empresas" e amplia a atuação da companhia junto ao público PJ, com produtos integrados ao cotidiano de empreendedores.

Com a integração da D3, os clientes passam a contar com um portfólio ampliado que reúne as soluções já desenvolvidas pela Afinz e os produtos da D3 em uma mesma experiência. A empresa projeta atingir 500 mil clientes PJ até 2030.

Nos últimos meses, a Afinz adquiriu também outras três empresas: Pagolivre (pagamentos recorrentes), Tappaggo (pagamentos via Tap on Phone) e Joinkey (conciliação de vendas e recebíveis). A chegada da D3 complementa esse movimento, reunindo um portfólio integrado voltado a varejo e outros segmentos empresariais.

"Nosso objetivo é oferecer uma jornada ao empreendedor baseada em dados, com redução de custos operacionais e suporte ágil", afirma Cláudio Yamaguti, CEO da Afinz.

A D3 atua com soluções de gestão e automação para pequenas e médias empresas, com foco na integração entre ambientes físicos e digitais. Seu portfólio inclui softwares de gestão e automação, além de integrações com equipamentos voltados ao varejo.

"A D3 traz mais de uma década de atuação no varejo e reforça nossa estratégia de atendimento a empresas de diferentes portes e setores. Seguimos expandindo nosso alcance com soluções adequadas à realidade do empreendedor brasileiro", completa Yamaguti.

Como a Afinz Empresas vai atuar Com tecnologia proprietária, a Afinz Empresas entrega integração entre hardware, software, meios de pagamento e soluções bancárias, conectando todas as etapas da operação em uma única plataforma. Essa estrutura permite maior adaptabilidade às necessidades dos clientes e agilidade na implementação de melhorias.

Os setores prioritários incluem varejo, franquias, saúde, educação e food service. A empresa também aposta em atendimento físico por meio das Business Stores — espaços conceito com demonstrações, orientação sobre produtos financeiros e não financeiros e identificação de oportunidades como seguros ou linhas de crédito.

Inteligência artificial integrada A plataforma conta com um assistente de inteligência artificial que apoia o empreendedor com dados em tempo real sobre vendas, estoque, fluxo de caixa e atendimento. Com base nesses insights, o sistema pode sugerir ajustes de estratégia e ações para aumentar o ticket médio e fidelização de clientes.

Soluções de crédito conectadas ao negócio A Afinz oferece crédito estruturado com base em dados operacionais e transacionais, buscando maior alinhamento com a realidade de cada empresa. O objetivo é facilitar o acesso a linhas mais adequadas ao momento do negócio, com menos burocracia.

"Nosso compromisso é oferecer soluções que apoiem a operação e o crescimento dos clientes em um único ambiente. Acreditamos que entender o negócio é o primeiro passo para gerar impacto real", conclui o CEO.

A Afinz Empresas oferece conta digital, adquirência, pagamentos recorrentes, antecipação de recebíveis, automação de vendas, conciliação bancária, cartão cobranded, investimentos, seguros e outras soluções para empresas, clientes, funcionários e empreendedores.

Website: https://afinz.com.br/para-sua-empresa/