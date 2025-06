Sintelmark reforça empregabilidade no setor

O Sindicato Paulista das Empresas de Contact Center (Sintelmark), entidade que representa empresas do setor de contact center no estado de São Paulo, está intensificando a divulgação do Conexão Empregos, seu portal gratuito de vagas voltado à promoção da empregabilidade no segmento. A ferramenta conecta candidatos e empresas com oportunidades em todo o estado de São Paulo com foco em inclusão, qualificação e acesso ao mercado formal.

De acordo com os dados do Novo Caged de abril, foram criadas 257.528 vagas formais no país, elevando o total de empregos com carteira assinada em 2025 para 922.362. O estoque total de vínculos celetistas atingiu o patamar histórico de 48,1 milhões de trabalhadores formais. O setor de Serviços foi o principal responsável pela geração de empregos formais no mês, com a criação de 136.109 vagas, representando um crescimento de 0,58%. Dentro desse setor, destacaram-se as áreas de informação, comunicação, serviços financeiros, imobiliários, profissionais e administrativos, que juntas responderam por 52.446 novas vagas.

Com base nesse cenário, o presidente do Sintelmark, Luis Crem, reforça o papel estratégico do setor de contact center: “O Conexão Empregos é uma iniciativa alinhada ao nosso compromisso social com o desenvolvimento de talentos e à valorização do setor como porta de entrada para o mercado de trabalho”. Atualmente, estima-se que existam mais de 10 mil vagas em aberto no setor, sendo 40% delas no estado de São Paulo.

Além da publicação de vagas, o portal promove ações afirmativas voltadas a públicos historicamente excluídos, como pessoas LGBTQIA+, pessoas com deficiência, jovens em busca do primeiro emprego e trabalhadores em transição de carreira. Em junho, mês do Orgulho LGBTQIA+, o portal destacará oportunidades afirmativas e ações de sensibilização junto às empresas. E o Sintelmark estará apoiando a Parada LGBTQIA+ que acontece dia 22 em São Paulo.

O setor de contact center é caracterizado pela rápida absorção de mão de obra e pela oferta de oportunidades de qualificação e desenvolvimento profissional. O programa Conexão Empregos atua como uma plataforma de intermediação entre empresas e candidatos, com acesso gratuito e foco no processo de recrutamento.

