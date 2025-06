Saca Esse Rolê publica coleção fotográfica brasileira

O Saca Esse Rolê, projeto de série multiplataforma do Banco24Horas, divulga a galeria de fotos da seção “Em Foco”, que reúne seis fotógrafos alocados em regiões de Norte a Sul do país. Ao longo de seis meses, os profissionais se dedicaram a capturar recortes do Brasil com o objetivo de revelar a diversidade de costumes e culturas do país.

Da pesca aos centros financeiros, da feira livre à exposição de artesanato, do Carnaval ao grafite de rua: os registros têm como finalidade revelar a pluralidade da população brasileira, seja na maneira de ganhar dinheiro ou se divertir.

Os fotógrafos convidados para fazer parte do projeto são Tiago Rodriguez, Christyan Santos, Nicolas Gondim, Alexandre Raupp, Eduardo Dall’Oglio e Tamaravilhosan.

As fotos e os Reels podem ser acessados pelo site do Banco24Horas, neste link, e pelo perfil do Instagram.





Sobre a websérie ‘Saca Esse Rolê’

Saca Esse Rolê é uma série multiplataforma, que tem como principal objetivo evidenciar o Brasil, a cultura popular e a diversidade regional, manifestadas em festas tradicionais, natureza, arte, gastronomia, economia de rua e modelos de negócios inovadores. O projeto também busca mostrar a relação do Banco24Horas com as pessoas de diversas regiões do país. A edição de 2025 encerra em junho de 2025.

Website: https://www.banco24horas.com.br/saca-esse-role