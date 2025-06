Theatro Municipal, lotado pelo povo, foi palco do maior prêmio pela integridade

Foram anunciados pela jornalista Eliane Cantanhêde e o ator Luiz Guilherme, os vencedores das sete categorias do prêmio, classificados do primeiro ao terceiro lugar, com destaque para o grande prêmio, oferecido ao melhor projeto de todos.

O prêmio do Instituto Não Aceito Corrupção reconheceu projetos e práticas que se destacaram no combate à corrupção e na promoção da integridade no Brasil, contemplando sete categorias: Academia, Tecnologia e Inovação, Boas Práticas de Governança, Jornalismo Investigativo, Comunicadores Locais, Experiência Profissional e Integridade no Esporte, além da menção honrosa "Em Prática", destinada a iniciativas premiadas anteriormente e implementadas com sucesso.

Academia

Venceu nesta categoria, o projeto Audit.AI, um sistema de inteligência artificial que analisa processos administrativos disciplinares (PADs) utilizando Processamento de Linguagem Natural (PLN) e aprendizado de máquina para identificar padrões associados à corrupção. Autores: Giselle da Costa Batista, Ruan Vieira Rolim de Sá, Pedro Bacelar Moreira, Marcela Alves de Souza e Hugo Pereira Kuribayashi.

Jornalismo Investigativo

Venceu a reportagem de O GLOBO intitulada “Garimpo no Poder”, dos repórteres Eduardo da Silva Martins e Cristiano Mariz.

Comunicadores locais

Ganhou a reportagem “Exploração Madeireira no Amapá”, do repórter Fábio Felipe Bispo de Souza da Infoamazonia.

Experiência profissional

Venceu o projeto “Mapa de Estruturação dos Controles Internos (MECI) nas Contratações Públicas da Bahia: solução para orientar a análise de riscos e a estruturação de controles internos”. Autores: Vitor Ribeiro Pinheiro Gonçalves, Alberto Novais de Queiroz, Ana Luiza Sodré de Aragão Vasconcellos e Cristiane Marcia Veloso de Carvalho.

Tecnologia e inovação

Levou o troféu nesta categoria, o “1o Projeto de Promoção da Integridade e Combate à Corrupção no Estado do Paraná: Empresas Sancionadas”, de autoria de Gabriel Guy Léger e Barbara Krysttal Motta Almeida Reis.

Integridade no esporte

Venceu o projeto “Atletas pelo Brasil”, de Alexandre Massi e Rafael Lane.

Boas práticas em governança

Levou o troféu nesta categoria o “Programa Trilha Hands on ESG & Integridade”, do Grupo CCR em parceria com a Fundação Dom Cabral (Marilia Zulini da Costa Loosli).

Grande Prêmio

Entre os vencedores de cada categoria, um trabalho foi escolhido como o grande destaque da noite: a reportagem “Garimpo no Poder”, de O GLOBO, assinada pelos jornalistas Eduardo da Silva Martins e Cristiano Mariz.

Segundo o presidente do INAC, Roberto Livianu, também procurador de Justiça no Ministério Público de São Paulo, o prêmio é uma forma de estimular a cultura da integridade em todas as esferas da sociedade. “Reconhecer essas iniciativas é fortalecer o combate à corrupção e o compromisso ético no Brasil”, afirma. Para ele, a cerimônia da premiação foi uma grande festa popular na luta anticorrupção no país.

Banca julgadora reúne especialistas de destaque

A comissão julgadora da edição 2025 conta com grandes nomes das áreas de direito, jornalismo, governança e tecnologia. Entre os destaques estão Miguel Reale Júnior, ex-ministro da Justiça e professor titular sênior da USP; Ligia Maura Costa, professora titular da FGV EAESP e especialista em governança global; Caio Túlio Costa, jornalista, ex- ombudsman do jornal Folha de São Paulo, fundador do UOL e doutor em Comunicação pela USP; Tatiana Viggiani Bicudo, procuradora de Justiça e diretora da Escola Superior do MP-SP; Manoel Galdino, conselheiro do INAC e ex-diretor da Transparência Brasil; Katia Brembatti, presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji).

Website: https://www.naoaceitocorrupcao.org.br/