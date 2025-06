Franquias da Sorrix crescem em cidades pequenas

A expansão de franquias odontológicas em municípios com até 100 mil habitantes tem se consolidado como uma tendência no setor. É o que afirma uma análise de mercado realizada pela franquia de serviços odontológicos Sorrix. De acordo com André Tozi, CEO da Sorrix, esse perfil de cidades já representa aproximadamente 15% do faturamento total da marca.



“Observamos que a presença em municípios menores tem se mostrado altamente estratégica para o crescimento da rede, com resultados consistentes fora dos grandes centros urbanos”, afirma o executivo.



Segundo Tozi, que é especialista em gestão de redes de franquias, esse avanço pode ser favorecido por fatores como menor concorrência local, custos operacionais reduzidos e a ausência de serviços odontológicos especializados em determinadas regiões.



“O empreendedor pode apoiar-se em um modelo que já foi testado e validado no mercado. Isso pode reduzir significativamente os riscos e oferecer acesso a uma estrutura completa de suporte, com consultorias, treinamentos, processos estabelecidos e ferramentas de gestão”, destaca.



O crescimento das franquias em cidades menores acompanha a interiorização da demanda por saúde bucal. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), noticiados pelo G1, 56% da população brasileira vive em apenas 5% dos municípios, concentrando-se principalmente nas grandes cidades.



“Esse dado reforça a importância de estratégias que descentralizam os serviços de saúde, especialmente em regiões com menor oferta especializada”, pontua o CEO.



Unidades em expansão



Na cidade de Santo Antônio do Sudoeste (PR), com aproximadamente 25 mil habitantes, a dentista Luana Maran implantou uma unidade da rede Sorrix há dois anos. Segundo ela, a demanda reprimida por serviços especializados contribuiu diretamente para o desempenho do negócio, que mantém faturamento mensal acima de R$ 140 mil.



Em Leopoldina (MG), os franqueados Rúbia e Bernardo também observaram oportunidades semelhantes. Após três anos de operação, decidiram expandir suas atividades para a cidade vizinha de Cataguases, onde uma nova unidade da rede está prestes a ser inaugurada.



Para o CEO da Sorrix, outro aspecto que corrobora para o cenário positivo é que políticas públicas, como a ampliação da Estratégia de Saúde da Família e do programa Brasil Sorridente, têm fortalecido o acesso à saúde bucal em áreas fora dos grandes centros, o que, segundo ele, cria um ambiente mais propício para a presença de clínicas odontológicas especializadas.



Em consonância, o setor nacional de franquias também apresenta números expressivos. A Pesquisa Trimestral de Desempenho realizada pela Associação Brasileira de Franchising (ABF) destaca que o mercado de franquias brasileiro registrou um crescimento de 8,9% de receita nos primeiros três meses de 2025, em comparação ao mesmo período de 2024. No recorte por categoria, o segmento de Saúde e Bem-Estar ficou em segundo lugar, com um avanço registrado de 14,9%.



