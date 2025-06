Índia sediará a primeira World Technology Summit em 2025

A World Technology, plataforma líder que celebra a criatividade humana nas áreas de ciência, tecnologia e inovação, anuncia a primeira World Technology Summit (WT Summit), marcada para 5 a 7 de novembro de 2025 em Pune e em Mumbai, Índia.

Dr. Vishwanath Karad MIT World Peace University will welcome global thought leaders for the inaugural WT Summit.

“A Índia oferece a energia, a escala e a engenhosidade que o futuro exige”, afirmou Paul J. Foster, cofundador e presidente executivo da World Technology. “A WT Summit é uma plataforma para ideias ousadas, vozes de liderança e novas alianças — e temos orgulho de estar juntos na MIT World Peace University, em Pune”.

Desenvolvido em colaboração com a MIT World Peace University, uma das principais universidades da Índia, a WT Summit reunirá especialistas globais em ciência, tecnologia e liderança pública. O objetivo é explorar inovações nas Ciências de Dados e Ciências da Vida. A programação destacará avanços de ponta em IA, biotecnologia, educação e infraestrutura digital.

“Na MIT-WPU, acreditamos que a tecnologia deve serviràhumanidade não apenas por meio da invenção, mas também da intenção. Sediar a World Technology Summit (Cúpula Mundial de Tecnologia, em português) em Bharat é um chamado claro ao mundo de que o futuro da inovação global deve ser inclusivo, ético e fundamentado na paz para promover a transformação da sociedade”, afirmou o Dr. Rahul V. Karad, presidente executivo da MIT World Peace University, em Pune, Bharat.

“Temos orgulho de sediar a edição inaugural da Cúpula Mundial de Tecnologia”, disse o Dr. Prasad D. Khandekar, diretor acadêmico da MIT-WPU. “Este momento reflete tanto a ambição de Bharat quanto o compromisso da nossa instituição em promover uma tecnologia com propósito”.

O professor Ganesh Kakandikar, vice-diretor de Relações Externas, será responsável por coordenar as equipes, garantindo o sucesso da cúpula. Realizada na Índia, essa cúpula será uma ocasião memorável, simbolizando a harmonia entre o norte e o sul globais no ponto de convergência da tecnologia.

“Esta cúpula coloca a engenhosidade em destaque”, disse Deborah Pandit-Sawaf, presidente da Comissão de Coordenação da Cúpula do Ciclo Mundial de 2025 na Índia. “Estamos reunindo as pessoas e as plataformas que moldam o futuro — e a Índia é onde tudo começa”.

A WT Summit contará com palestras de alto nível, demonstrações imersivas e uma programação dinâmica liderada por jovens, concebidas para incentivar colaboração e gerar avanços concretos.

Sobre a World Technology

A World Technology (WT) é uma organização global que conecta os universos da tecnologia, ciência e inovação. Seu principal evento anual, os World Technology Games, celebra a engenhosidade humana em áreas como ciências da vida, da Terra, de dados e industriais. Com estreia prevista para 2026, essa competição de cinco dias reunirá cientistas, engenheiros, tecnólogos e inovadores de todas as partes do mundo. A World Technology Summit ocorre em cidades estratégicas, abordando os desafios mais relevantes para a humanidade. Liderado por uma equipe experiente e um Grupo Consultivo Global composto por especialistas renomados, o WT tem a missão de impulsionar a criatividade humana e destacar os avanços que moldam o presente e o futuro. Saiba mais em https://worldtechnology.games.

