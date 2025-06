Inadimplência alta aumenta a busca por crédito alternativo

A inadimplência segue em alta no Brasil, afetando diretamente a capacidade de milhões de consumidores de obterem crédito pelas vias tradicionais. Segundo o Mapa de Inadimplência da Serasa, mais de 72,5 milhões de brasileiros estavam com o nome negativado em abril de 2025, o que representa mais de 43% da população adulta do país.

Diante desse cenário, cresce a busca por empréstimo para negativado, modalidade oferecida por plataformas digitais que viabilizam o acesso ao crédito mesmo para quem enfrenta restrições no CPF. Essas soluções têm se consolidado como alternativas viáveis, com análise mais simplificada e foco na reorganização financeira dos usuários.

“A inclusão financeira passa, também, por oferecer acesso ao crédito para quem mais precisa, inclusive negativados. O papel da tecnologia é justamente facilitar esse processo, com análise inteligente e opções ajustadas à realidade de cada consumidor”, afirma Guilherme Nasser, CEO da Juros Baixos.

Além disso, a digitalização do mercado tem permitido aos consumidores maior autonomia na hora de contratar crédito. Ferramentas como o simulador de empréstimo ajudam a visualizar taxas, prazos e valores antes da contratação, contribuindo para decisões mais conscientes. Dados da Serasa revelam que 72% dos brasileiros compram por impulso e se arrependem depois, o que reforça a importância de planejamento antes de qualquer nova dívida.

Outras modalidades de crédito também ganham destaque nesse contexto, como o empréstimo com garantia de celular, que permite ao consumidor oferecer seu aparelho como garantia da operação. A prática reduz o risco da operação e, por consequência, as taxas aplicadas. Segundo levantamento da Febraban, o uso de garantias como celulares e veículos deve continuar crescendo nos próximos anos, acompanhando a transformação digital do setor.

“O desafio é ampliar o acesso ao crédito sem aumentar o risco de inadimplência. As garantias são um caminho eficiente para alinhar segurança para quem empresta e melhores condições para quem precisa do dinheiro”, analisa Arthur Bonzi, COO da Juros Baixos.

Sobre a Juros Baixos

A Juros Baixos é uma plataforma digital especializada em conectar consumidores a diferentes opções de crédito oferecidas por instituições financeiras. Por meio de sua API de Marketplace de Empréstimos, oferece soluções como empréstimo pessoal, empréstimo com garantia de celular, crédito pessoal e outras modalidades, com análise simplificada e acesso 100% on-line.

Website: http://jurosbaixos.com.br