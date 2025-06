Inverno impulsiona oportunidades em bares e restaurantes

A próxima sexta-feira (20) marca o início do inverno, e a estação traz uma série de impactos para o setor de alimentação fora do lar. Com a queda na temperatura, há uma mudança no comportamento dos consumidores, que tendem a buscar ambientes mais acolhedores e pratos quentes.

Para os estabelecimentos que conseguem alinhar seu cardápio e ambiente a essa demanda, o período representa uma boa oportunidade de faturamento. Em áreas onde o turismo se beneficia da estação mais fria, bares e restaurantes já encaram as alterações no movimento.

Na cidade de Gramado (Rio Grande do Sul), destino típico para o público que procura aproveitar o inverno, o restaurante Nonno Mio já registra aumento no fluxo de clientes. Com 43 anos de história, o restaurante especializado em gastronomia italiana se prepara para a temporada com antecedência.

“Começamos a expandir o quadro de funcionários no final de maio, e nossa equipe aumenta em 25% para atender a essa demanda. Temos uma clientela fiel já estabelecida, e com o alto número de turistas na cidade, nosso faturamento no inverno chega a aumentar em cerca de 60%”, afirma o proprietário Felipe Andreis.

Seguindo o impulso do Dia dos Namorados e o feriado de Corpus Christi, que fomentam o movimento no setor, as férias de inverno somam o conjunto de fatores que tornam a temporada ainda mais lucrativa. Ações voltadas para a captação de clientes reforçam as oportunidades de incrementar a receita.

“Por sermos um restaurante com tradição, o nosso cardápio não passa por muitas alterações, mas costumamos oferecer alguns diferenciais baseados em ações conjuntas com parceiros”, explica Felipe.

“É feita uma nova impressão do cardápio, com evidência nos produtos destes parceiros, acompanhadas de ofertas que fomentam o consumo, como ‘compre três cervejas e ganhe a quarta de brinde.’ Já em relação à demanda, o consumo de vinho é a que mais se destaca, chegando a triplicar durante a temporada.”

Em Santo Antônio do Pinhal (São Paulo), o restaurante Donna Pinha também aguarda com otimismo o aumento no volume de clientes. Para a chef e proprietária Anouk Migotto, este inverno promete ser ainda mais favorável para os negócios.

“O frio é sempre nossa locomotiva de sucesso. E este ano ele está especialmente generoso, com temperaturas baixas e chegando na véspera do nosso melhor feriado”, conta.

A chef explica que para atender à demanda, a operação é transformada nesse período, com a duplicação da equipe, a inclusão de itens sazonais no menu e a realização de ações voltadas para a experiência do público.

“Durante o inverno aumentamos nossa carta de vinhos e servimos o nosso tradicional fondue, que os clientes amam. Os pratos que fazem mais sucesso são todos aqueles à base de queijos e também os feitos com ingredientes locais favoritos do público, como pinhões e truta”, afirma.

Nesta época, o restaurante também fornece aquecedores e cobertores para deixar o clima mais aconchegante, tornando a experiência do cliente ainda mais prazerosa. Segundo a proprietária, a expectativa é que as ações sejam convertidas em uma alta de 20% no faturamento para o período.

Inverno pode aliviar desafios de bares e restaurantes

Para o setor de alimentação fora do lar, o momento pode representar um amparo em relação ao desafio no repasse de preços ao consumidor. No segmento, a inflação foi superior ao índice geral, segundo dados do IPCA de junho.

José Eduardo Camargo, líder de Conteúdo da Abrasel, afirma que os bares e restaurantes têm conseguido recompor preços paulatinamente, considerando o atual momento e o comportamento dos consumidores.

“Há um limite para o quanto o cliente está disposto a pagar e isso requer cautela por parte dos empresários, mas o setor tem tido condições mais otimistas. Atualmente, o cenário de pleno emprego empodera o consumidor e o reflexo é de aumento na confiança empresarial”, explica.

