LambdaTest ganha prêmio Intellyx Digital Innovator de 2025

A LambdaTest, uma plataforma unificada de IA agêntica e nuvem, foi reconhecida com o prestigiado prêmio Intellyx Digital Innovator de 2025, que homenageia seu impacto na transformação digital empresarial e liderança contínua em soluções de testes modernas.

Em seu 11º ano, a Intellyx é a única empresa de análise dedicadaàtransformação digital. O prêmio Intellyx Digital Innovator destaca fornecedores selecionados que vêm redefinindo o panorama da TI empresarial.

"Temos a honra de receber o prêmio Intellyx Digital Innovator, disse Asad Khan, cofundador e diretor executivo da LambdaTest. "Este reconhecimento ressalta nosso compromisso em ajudar equipes de desenvolvimento a entregar o código de qualidade com mais rapidez mediante automação inteligente, informações de testes com base em IA e orquestração perfeita em todo o ciclo de vida de desenvolvimento de software."

A LambdaTest é uma plataforma omnicanal de qualidade de software nativa de IA que capacita empresas a acelerar o tempo de lançamento no mercado através da criação, orquestração e execução de testes inteligentes baseados em nuvem. Com mais de 15.000 clientes e mais de 2,3 milhões de usuários em mais de 130 países, a LambdaTest é a escolha confiável para testes de software modernos.

Para mais informações sobre o prêmio e a lista completa dos vencedores, acesse o site 2025 Intellyx Digital Innovator Awards.

Sobre a LambdaTest

A LambdaTest é uma plataforma omnicanal de qualidade de software nativa de IA, a qual capacita empresas a acelerar o tempo de lançamento no mercado através da criação, orquestração e execução de testes inteligentes baseados em nuvem. Com mais de 15.000 clientes e mais de 2,3 milhões de usuários em mais de 130 países, a LambdaTest é a escolha confiável para testes de software modernos.

Browser & App Testing Cloud: Permite testes manuais e automatizados de aplicativos web e móveis em mais de 10.000 navegadores, dispositivos reais e ambientes de sistemas operacionais, garantindo consistência entre plataformas.

HyperExecute: Uma nuvem de orquestração e execução de testes nativa de IA que executa testes até 70% mais rápido do que redes tradicionais, oferecendo distribuição inteligente de testes, novas tentativas automáticas, registros em tempo real e integração perfeita de CI/CD.

KaneAI: O primeiro agente de testes nativo IA generativa do mundo, que utiliza LLMs para criar testes sem esforço, automação inteligente e execução de testes autoevolutiva. Está integrada diretamenteàJira, Slack, GitHub e outras ferramentas de DevOps.

Para mais informações, acesse https://lambdatest.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250618352769/pt/

press@lambdatest.com