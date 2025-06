DDC Enterprise anuncia levantamento de até US$ 528 milhões para acelerar a estratégia de tesouraria de Bitcoin

A DDC Enterprise Limited (NYSE: DDC) (“DDC” ou a “Empresa”) anunciou hoje que celebrou três contratos de compra de títulos no valor total de até US$ 528 milhões em receitas brutas para a Empresa, antes das taxas do agente de colocação e despesas da oferta. Os investidores incluem Anson Funds, Animoca Brands, Kenetic Capital, e uma rede de fundos institucionais líderes e investidores individuais em Bitcoin. Praticamente todo o capital levantado será dedicadoàexpansão do tesouro de Bitcoin da Empresa. Esse financiamento transformador, um dos maiores levantamentos de Bitcoin para fins específicos por qualquer empresa listada na NYSE, deve acelerar a missão da DDC de estabelecer uma das participações corporativas mais valiosas em Bitcoin.

Estrutura de financiamento estratégico: confiança institucional em escala

Investimento PIPE de US$ 26 milhões em ações

A empresa celebrou acordos de subscrição com investidores de primeira linha, incluindo Animoca Brands, Kenetic Capital, Jack Liu, Matthew Liu (cofundador da Origin Protocol) e outros fundos institucionais líderes e investidores individuais em Bitcoin. Sujeito às condições padrão de fechamento, a DDC espera emitir até 2.435.169 ações ordinárias da Classe A a um preço médio de US$ 10,30 por ação. As ações ficarão restritas por 180 dias.





A empresa celebrou acordos de subscrição com investidores de primeira linha, incluindo Animoca Brands, Kenetic Capital, Jack Liu, Matthew Liu (cofundador da Origin Protocol) e outros fundos institucionais líderes e investidores individuais em Bitcoin. Sujeito às condições padrão de fechamento, a DDC espera emitir até 2.435.169 ações ordinárias da Classe A a um preço médio de US$ 10,30 por ação. As ações ficarão restritas por 180 dias. Nota conversível garantida de US$ 300 milhões e colocação privada de ações de US$ 2 milhões

Com a Anson Funds como investidora, uma empresa de investimento institucional com escritórios nos Estados Unidos e no Canadá, a nota conversível garantida não acumula juros e vencerá em 24 meses. Segundo o Acordo de Financiamento, a Empresa emitirá uma nota no valor principal agregado de US$ 25 milhões como sua primeira parcela, com capacidade adicional de até US$ 275 milhões disponíveis em saques subsequentes, mediante acordo mútuo das partes. A Anson Funds também está comprando 307.693 ações ordinárias Classe A por US$ 2 milhões em uma colocação privada simultânea.





Com a Anson Funds como investidora, uma empresa de investimento institucional com escritórios nos Estados Unidos e no Canadá, a nota conversível garantida não acumula juros e vencerá em 24 meses. Segundo o Acordo de Financiamento, a Empresa emitirá uma nota no valor principal agregado de US$ 25 milhões como sua primeira parcela, com capacidade adicional de até US$ 275 milhões disponíveis em saques subsequentes, mediante acordo mútuo das partes. A Anson Funds também está comprando 307.693 ações ordinárias Classe A por US$ 2 milhões em uma colocação privada simultânea. Linha de crédito de US$ 200 milhões

A linha de crédito de capital de US$ 200 milhões (“ELOC”), também garantida pela Anson Funds, foi projetada para ofereceràDDC flexibilidade máxima no acesso a capital para acumulação dedicada de BTC. Com a ELOC, após seu início futuro após o registro, a Empresa poderá otimizar o momento do mercado e fazer compras consistentes de BTC ao longo do tempo, a critério da administração.

Substancialmente, toda a receita bruta dos financiamentos será utilizada para adquirir Bitcoin.

Declaração de Norma Chu, fundadora, presidente e CEO da DDC Enterprise:

“Hoje marca um ponto de inflexão para a DDC Enterprise e para nossos acionistas. Este compromisso de capital de até US$ 528 milhões, respaldado por instituições respeitadas tanto das finanças tradicionais quanto do setor de ativos digitais, demonstra um forte respaldoàexecução de nossa estratégia ambiciosa de acumulação global de Bitcoin. Nossa visão é clara: estamos construindo o tesouro de Bitcoin mais valioso do mundo”.

A Sra. Chu acrescentou: “Esse aporte de capital deve posicionar a DDC entre os maiores detentores corporativos de Bitcoin no cenário global. O investimento da Anson Funds e do grupo de investidores PIPE reforça, de maneira contundente, a crescente importância do Bitcoin nos balanços corporativos do futuro. Na DDC, aplicaremos esse capital com disciplina institucional e convicção inabalável, consolidando nossa posição como o elo entre os mercados globais de capitais e o ecossistema do Bitcoin. A DDC Enterprise está fortemente posicionada como o principal veículo de capital aberto para uma exposição concentrada em Bitcoin e geração de valor. Meu foco será expandir nosso tesouro de BTC e oferecer, de forma consistente, retornos atrativos em BTC para nossos acionistas”.

A Maxim Group LLC atuou como assessora financeira exclusiva nesta operação. A conclusão do financiamento está sujeita ao cumprimento das condições habituais de fechamento.

Este comunicadoàimprensa não constitui uma oferta de venda nem uma solicitação de oferta para compra desses valores mobiliários, e não haverá venda desses valores em qualquer estado ou jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do devido registro ou qualificação conforme as leis de valores mobiliários aplicáveis.

Sobre a DDC Enterprise

A DDC Enterprise Limited (NYSE: DDC) está redefinindo o papel do Bitcoin na tesouraria corporativa, consolidando-se como uma plataforma global de referência em alimentos asiáticos. Com uma estratégia ousada de acumulação, a empresa posicionou o Bitcoin como um ativo de reserva essencial, integrando-o de forma inovadoraàsua arquitetura financeira. Enquanto expande continuamente seu portfólio de marcas culinárias — incluindo DayDayCook, Nona Lim e Yai's Thai — a DDC se destaca como pioneira entre as empresas de capital aberto que adotam o Bitcoin, impulsionando uma nova era de gestão financeira no mercado global.

Aviso sobre Declarações Prospectivas

Determinadas declarações neste anúncio são prospectivas.

Os investidores podem identificá-las por palavras ou frases como “pode”, “irá”, “espera”, “antecipa”, “visa”, “estima”, “pretende”, “planeja”, “acredita”, “é/são prováveis de”, “potencial”, “continua” ou outras expressões semelhantes. Exemplos incluem previsões relacionadas às perspectivas de negócios,àacumulação de Bitcoin e aos objetivos e atividades futuras da empresa no contexto das transações de financiamento mencionadas, incluindo declarações sobre o fechamento das ofertas, o cumprimento das condições de encerramento e o uso dos recursos obtidos. Essas declarações estão sujeitas a incertezas e riscos, incluindo, entre outros, os fatores mencionados nas seções Fatores de Risco e Discussão e Análise da Administração sobre a Condição Financeira e Resultados das Operações dos nossos Formulários 20-F, 6-K e outros relatórios. Isso inclui um Formulário 6-K com cópias dos documentos definitivos relacionados às transações acima, que serão arquivados na Securities and Exchange Commission (“SEC”), Comissão de Valores Mobiliários, em português, e disponíveis em www.sec.gov. Embora a empresa acredite que suas expectativas expressas nessas declarações sejam razoáveis, não há garantia de que se concretizem. A empresa alerta os investidores que os resultados reais podem diferir significativamente das previsões e os incentiva a revisar outros fatores que possam impactar seus resultados futuros nos registros da empresa juntoàSEC. Fatores adicionais são discutidos nos registros da empresa na SEC, que estão disponíveis para consulta em www.sec.gov. A empresa não assume qualquer obrigação de atualizar ou revisar publicamente declarações prospectivas para refletir eventos ou circunstâncias posteriores, ou mudanças nas expectativas após a data deste documento, exceto conforme exigido por lei.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Para Relações com Investidores da Bitcoin:

Yujia Zhai | ddc@orangegroupadvisors.com

Assessoria de Mídia: pr@daydaycook.com