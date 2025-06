WhatsApp lidera vendas no Brasil com uso de automação

O WhatsApp consolidou-se como uma ferramenta central nas estratégias de vendas no Brasil, refletindo mudanças significativas nos hábitos de consumo e comunicação dos brasileiros. Segundo dados da Statista, a plataforma conta aproximadamente 148 milhões de usuários ativos no país, o aplicativo é amplamente utilizado, posicionando o Brasil como um dos maiores mercados globais da plataforma, conforme dados do mesmo estudo.



A adoção do WhatsApp pelas empresas brasileiras é significativa, segundo uma pesquisa realizada pela Panorama Mobile Time/Opinion Box, 76% dos usuários estão utilizando-o como principal ferramenta de vendas e interações comerciais. Além disso, grande parte dos consumidores prefere se comunicar com marcas por meio de mensagens, destacando a importância do aplicativo na jornada de compra, conforme identificado no mesmo levantamento.



No setor de alimentação fora do lar, o WhatsApp tem grande penetração, sendo utilizado por bares e restaurantes tanto para vendas quanto para delivery, segundo levantamento feito pela ABRASEL, representado 26% do faturamento. Essa tendência reflete a busca por canais de comunicação mais diretos e eficientes com os clientes.

Para atender a essa demanda crescente, plataformas especializadas têm surgido, oferecendo soluções de automação e inteligência de dados. A Redrive, por exemplo, integra-se à API oficial da Meta, permitindo a automação de processos, personalização de mensagens e rastreamento de interações no WhatsApp. Daniel Reginatto, CEO da Redrive, destaca: “A automação permite lidar com um volume massivo de interações, mantendo a qualidade e a personalização que o cliente espera.”

Essa abordagem tem se mostrado eficaz, especialmente em períodos de alta demanda, segundo o empresário, onde a escalabilidade e a eficiência são cruciais. “A integração de tecnologias de automação e inteligência artificial no WhatsApp não apenas otimiza o atendimento ao cliente, mas também potencializa as estratégias de vendas, tornando o aplicativo uma ferramenta indispensável para empresas que buscam se destacar no mercado brasileiro”, complementa Reginatto.

Website: http://www.redrive.com.br