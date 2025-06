Pink Laundry inaugura lavanderias no Chile e Argentina

A Pink Laundry, franquia de lavanderias de autosserviço pertencente à empresa 1# Lavanderia, celebrou a inauguração recente de duas unidades no exterior: uma na Argentina e outra no Chile. A novidade faz parte do plano de expansão da marca no mercado internacional.

De acordo com Raphael Marques, CEO da #1 Lavanderia, a escolha dos países foi motivada pelo potencial de mercado, semelhanças culturais com o Brasil e alta urbanização. Ele explica que a empresa enxerga espaço para crescimento na América Latina, tendo o objetivo de fazer a marca ser vista como “moderna, prática, confiável e sustentável”.

“Foram feitas adaptações como integração com meios de pagamento locais, comunicação bilíngue e ajustes na experiência de atendimento e nos horários de funcionamento. A expectativa é de crescimento gradual e fortalecimento da marca localmente”, afirma Marques, a respeito das novas unidades na Argentina e no Chile.

Ele acrescenta que “tendências como valorização do tempo, digitalização de serviços e escassez de mão de obra doméstica incentivaram a expansão”. Para divulgar as lavanderias nesses mercados, estão previstas ações de campanhas de inauguração, programas de fidelidade e marketing de experiência.

No modelo de lavanderia de autosserviço (também chamado de lavanderia self-service), o cliente utiliza as máquinas de lavar e secar sem a necessidade de atendimento humano. Em outras palavras, ele mesmo coloca a roupa nas lavadoras, programa, paga por meio de totens ou aplicativos e recolhe as peças após o tempo de lavagem e secagem.

Segundo Marques, o modelo pode trazer vantagens tanto para os clientes quanto para os empresários. Para os primeiros, há o foco na praticidade e no horário estendido, já que muitas lavanderias de autosserviço funcionam em horário estendido ou até mesmo 24 horas, pontua o empresário.

Já os empresários podem se beneficiar do baixo custo com mão de obra (a operação pode ser toda automatizada, sem necessidade de atendentes no local), do fato de ser um modelo escalável e replicável e da demanda crescente em áreas urbanas, próximo a universidades, prédios residenciais, shoppings e centros comerciais, acrescenta Marques.

De acordo com números da startup QuintoAndar citados pelo Portal do Franchising, a busca por imóveis com lavanderias self-service cresceu aproximadamente 20% no Brasil, entre os anos de 2012 e 2021.

Marques acredita que o modelo de negócio deve continuar em expansão nos próximos anos, sendo uma tendência alinhada ao comportamento do consumidor moderno. O apelo das lavanderias é maior para o público morador de apartamentos pequenos sem áreas de serviço, além de indivíduos solteiros, jovens e estudantes que preferem soluções práticas em meio à correria do dia a dia, afirma o CEO.