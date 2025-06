Sintelmark apoia a 23ª Caminhada de Mulheres Lésbicas e Bissexuais de São Paulo

No Mês do Orgulho LGBTQIA+, o Sintelmark – Sindicato Paulista das Empresas de Contact Center se une à celebração e luta promovida pela 23ª edição da Caminhada de Mulheres Lésbicas e Bissexuais de São Paulo, que será realizada no dia 21 de junho (sábado), com início do trajeto às 18h, reafirmando seu compromisso com a diversidade, a inclusão e os direitos humanos.

Neste ano, o apoio do Sintelmark à caminhada reforça o papel estratégico das empresas do setor de contact center na promoção da diversidade. Uma recente pesquisa realizada pelo sindicato, em parceria com a agência FairJob, aponta que 20,6% dos colaboradores do setor se autodeclaram parte do grupo LGBTQIA+. A representatividade se estende também aos cargos de liderança, com 17,92% desses profissionais ocupando posições de gestão. Esses números superam significativamente a média da sociedade brasileira, estimada em 4,9% segundo o Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2022, demonstrando o potencial do setor como exemplo de inclusão.

“Apoiamos esta caminhada por entender que diversidade e inclusão são compromissos que exigem ações concretas. A luta das mulheres lésbicas e bissexuais reflete a busca por ambientes mais justos, igualitários e seguros, que devem existir tanto dentro das empresas quanto na sociedade como um todo”, afirma Luis Crem, presidente do Sintelmark.

Origem

Desde sua primeira edição, realizada em 21 de junho de 2003, a Caminhada de Mulheres Lésbicas e Bissexuais de São Paulo tem ocupado as ruas da capital paulista com coragem, resistência e visibilidade. O evento teve origem como parte da programação do V Seminário Nacional de Lésbicas — V SENALE, organizado pelo Grupo Umas e Outras de São Paulo e pelo M.O.L.E.C.A. — Movimento Lésbico de Campinas. Inicialmente denominada “Caminhada de Lésbicas e Simpatizantes da Cidade de São Paulo”, a ação evoluiu para fortalecer a centralidade, representatividade e inclusão das mulheres lésbicas e bissexuais, assumindo seu nome atual e se tornando um dos maiores atos políticos e culturais do Mês do Orgulho LGBTQIA+.

Ao longo de mais de duas décadas, a caminhada consolidou-se como um espaço de afirmação coletiva e de manifestação contra diferentes formas de opressão, como patriarcado, sexismo, racismo, lesbofobia e bifobia. O evento também representa uma celebração da visibilidade e das demandas por direitos, dignidade e justiça das mulheres lésbicas e bissexuais.

Programação:

Data: 21/06/2025 (sábado)



Concentração: 15h – Largo do Paissandú, Subprefeitura Sé, São Paulo – CEP 01034-010



18h – Início do trajeto: Avenida São João, Avenida Ipiranga (pista direita), Praça da República, Avenida Vieira de Carvalho



19h – Chegada da passeata na Avenida Vieira de Carvalho, altura do número 78 (local do encerramento)



20h – Início da dispersão



21h – Encerramento

Mais informações:



Instagram: https://www.instagram.com/caminhadalesbi.sp/

Website: https://www.linkedin.com/company/sintelmark-empresas-especializadas-nas-relacoes-clientes/