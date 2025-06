Movimentação aérea no Brasil cresce 9,6% em abril

A movimentação no transporte aéreo em abril bateu recorde para o mês, com 7,9 milhões de passageiros voando no mercado doméstico brasileiro. Esse volume representa um crescimento de 9,6% em relação a abril de 2024, segundo dados recém-divulgados pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Na projeção de crescimento para 2025, o saldo dos voos domésticos e internacionais nos quatro primeiros meses do ano apresentou expansão de 4% em relação ao registrado no período pré-pandemia.

Os principais aeroportos de São Paulo — Guarulhos e Congonhas — concentraram a maior parte do fluxo de passageiros, respondendo por 26,75% do total em abril. Na sequência, aparecem o Aeroporto de Brasília, com 7,72%, e os aeroportos do Rio de Janeiro — Santos Dumont e Galeão —, que, juntos, somaram 8,79% do tráfego doméstico.

“Esses números refletem o fortalecimento do turismo nacional e o esforço conjunto entre governo e setor privado para ampliar a conectividade aérea no país”, avaliou o ministro do Turismo, Celso Sabino. “Mais voos e mais pessoas viajando servem como um termômetro da nossa economia e significam mais empregos, mais oportunidades e mais desenvolvimento regional.”

Para José Henrique Azeredo, diretor de Expansão da RTSC — holding de investimentos nos ramos imobiliário e turístico —, o setor de turismo vem apresentando uma notável recuperação, mas ainda há vários pontos com potencial de melhoria, para que o país tenha resultados ainda mais expressivos: “Um deles é a expansão da malha aérea, a fim de ampliar a oferta de voos e facilitar a mobilidade dos visitantes, tanto brasileiros quanto estrangeiros”.

De acordo com a Secretaria de Comunicação Social do governo federal, o segmento de aeroportos registrou 42 obras em 2024, com investimentos de R$ 3,2 bilhões (sendo R$ 2,7 bilhões em concessões). Em 2025 e 2026, serão 66 obras em 55 aeroportos, com R$ 9,7 bilhões (sendo R$ 8,7 bilhões em concessões).

No final de maio, a Secretaria Nacional de Aviação Civil, ligada ao Ministério de Portos e Aeroportos, abriu consulta pública do Programa Investe + Aeroportos, iniciativa que moderniza o marco regulatório dos contratos comerciais nos aeroportos concedidos à iniciativa privada.

O objetivo é trazer maior flexibilidade para a celebração de contratos de longo prazo, segurança jurídica para investidores e estímulos à geração de receitas não tarifárias — pilares fundamentais para o fortalecimento do ambiente de negócios no setor aeroportuário.

Também em meados de maio, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, assinou a ordem de serviço para o início das obras do novo terminal de passageiros do Aeroporto de Mossoró (RN), com investimento inicial de R$ 18 milhões e conclusão prevista para 2026.

A iniciativa faz parte de um pacote de R$ 70 milhões para a modernização da infraestrutura aeroportuária local e integra o plano do governo federal de fortalecimento da aviação regional.

O aeroporto, sob gestão da Infraero desde 2023, já passa por melhorias como recapeamento da pista e instalação de novos sistemas de aproximação, visando consolidar-se como polo aéreo estratégico no interior do Nordeste.

“Com essas mudanças, os mossoroenses ganham um aeroporto mais eficiente, seguro e capaz de impulsionar o desenvolvimento de toda a região”, afirmou Costa Filho. “O transporte aéreo, que antes era limitado, agora se torna uma ferramenta real de integração, facilitando o acesso a oportunidades em outras cidades e estados. Esse aeroporto vai conectar mais pessoas e abrir caminhos para todos nós.”

Website: https://www.linkedin.com/company/rtscholding/