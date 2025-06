SP Offshore impulsiona setor de óleo, gás e energia

Um novo capítulo está sendo escrito para a indústria de óleo, gás e energia no Brasil. Com descobertas emblemáticas no pré-sal, a Bacia de Santos tem atraído investimentos bilionários e impulsionado o crescimento do setor, com potencial para fomentar novos empreendimentos, acelerar a industrialização da cadeia de suprimentos, ampliar a arrecadação de royalties pelos municípios e gerar milhares de empregos diretos e indiretos nas áreas de produção, logística, engenharia, tecnologia e qualificação profissional.

Esse cenário marca o início de uma nova fase de expansão da atividade offshore no Brasil, com foco na diversificação dos polos e no fortalecimento da infraestrutura. A busca agora é por maior eficiência, redução de custos logísticos e mitigação de riscos, preparando o setor para novos desafios.

É com esse olhar para o futuro que chega a 2ª edição do SP Offshore, evento promovido pelo Brazilian Energy Council – BRENC, que reunirá nos dias 25 e 26 de junho em Santos (SP), líderes empresariais, formadores de opinião e grandes players da indústria para debater as próximas fronteiras do desenvolvimento da indústria Offshore no Litoral Paulista.

Serão dois dias de conferências, painéis e debates, com mais de 30 especialistas, área de exposição, rodada de negócios com mais de 20 empresas âncoras, e uma arena de inovação promovida pelo SENAI, com foco nas tecnologias mais disruptivas do setor.

Entre os nomes confirmados na programação estão:

• Jorge Lima – Secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo

• Natália Resende – Secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo

• Roberto Ardenghy – Presidente do IBP

• Sérgio Bacci – Presidente da Transpetro

• Dimitrios Magalhães – Gerente Executivo de Projetos de Desenvolvimento da Produção da Petrobras

• Felipe Matoso – Gerente Geral da UN-BS da Petrobras

• Giselle Tinoco – Gerente Geral da UN-Búzios (maior campo offshore do mundo, localizado na Bacia de Santos)

• Paulo Van Der Ven – Diretor de Operações Compartilhadas da Equinor

• Lourenço Morucci – Gerente Executivo de Operações da PRIO

“Este é o momento de reunir os principais agentes públicos e privados para alavancar oportunidades e consolidar um novo ciclo de negócios. A curadoria do evento foi construída para promover um diálogo técnico, estratégico e diverso, reunindo quem está na linha de frente dos principais projetos da Bacia de Santos e da indústria offshore brasileira. Queremos gerar conhecimento, impulsionar parcerias e estimular negócios concretos”, informa a organização do evento.

A primeira edição do evento, realizada em 2024, reuniu mais de 750 participantes, 100 empresas, 60 especialistas e 18 entidades apoiadoras, consolidando o SP Offshore como um espaço estratégico de articulação e negócios. Em 2025, a expectativa é superar esses números e ampliar o alcance do evento junto a novos elos da cadeia energética.

Mais informações: SP OFFSHORE 2025

Website: https://www.spoffshore.com.br