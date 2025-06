Empresas intensificam práticas sustentáveis durante o Mês do Meio Ambiente

Durante o Mês do Meio Ambiente, celebrado em junho, diversas empresas intensificam iniciativas sustentáveis como parte de um compromisso mais amplo com a preservação do planeta. Entre as ações colocadas em prática por diferentes setores, destacam-se soluções que contribuem para a economia circular, a redução do consumo e o reaproveitamento de materiais.

A Arklok, por exemplo, adota um modelo de negócios baseado na locação de equipamentos de TI. Essa estratégia evita o consumo excessivo e o descarte precoce de hardware, prolongando a vida útil dos equipamentos e reduzindo a geração de resíduos eletrônicos. Além disso, a empresa realiza o descarte ambientalmente correto dos aparelhos ao fim do ciclo de vida, conforme previsto na legislação brasileira.

Já a Fujitsu General do Brasil, multinacional do setor de climatização, foi reconhecida com o selo “Estande Neutro de Carbono” durante a Febrava 2023, após neutralizar aproximadamente 8 toneladas de CO? com o plantio de árvores nativas da Mata Atlântica. A companhia também adotou o gás refrigerante R-32 em seus equipamentos, uma alternativa com menor impacto ambiental, e realiza ações de educação ambiental em escolas.

No setor da construção, a SH Indústria reduziu em mais de 84% suas emissões de CO? com a migração da unidade de Campo Grande (RJ) para o mercado livre de energia. A mudança permitiu a utilização de 100% de energia proveniente de fontes renováveis, gerando também economia financeira.

A Jamef, empresa de transporte, também implementou a política de “aterro zero” em sua unidade de Osasco (SP). A iniciativa permitiu que resíduos fossem compostados, reciclados ou convertidos em energia, evitando o envio de 34m³ de resíduos para aterros e reduzindo a emissão de mais de 13 toneladas de CO?. Além disso, a empresa substituiu copos plásticos, reutiliza óleos lubrificantes e mantém programas ambientais em todas as unidades.

Outra iniciativa no setor de eletrodomésticos é promovida pela Midea Carrier. Durante a Semana do Meio Ambiente, a companhia realizou a campanha “Descarte Consciente”, voltada à coleta e reaproveitamento de eletrodomésticos e eletrônicos. Os pontos de coleta estão disponíveis nas lojas físicas da marca durante todo o ano.

As ações desenvolvidas pelas empresas demonstram como o setor produtivo pode contribuir ativamente para práticas sustentáveis. Além de responder às demandas ambientais, essas iniciativas reforçam o papel das organizações na construção de um futuro mais responsável.

