Portal Varejo Contrata oferece vagas na Feira LGBT+ 2025

O programa Coexistir e o portal Varejo Contrata, plataforma na qual os estabelecimentos do setor podem divulgar as vagas de emprego disponíveis, sem custo para os candidatos − uma iniciativa do Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Estado de São Paulo (Sincovaga-SP) – irão realizar uma ação de empregabilidade durante a 24ª edição da Feira Cultural da Diversidade LGBT+, que ocorrerá no Memorial da América Latina, em São Paulo, no dia 19 de junho de 2025, das 10h às 19h.

A Feira Cultural da Diversidade LGBT+ é um espaço idealizado para celebrar a diversidade, o empreendedorismo e a cultura LGBT+. O evento integra a programação da Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo, que acontece no dia 22 de junho, na Avenida Paulista, e celebra o tema "Envelhecer LGBT+: Memória, Resistência e Futuro".

O portal Varejo Contrata e o Coexistir participam da Feira Cultural da Diversidade LGBT+ com o objetivo de aproximar, sem nenhum custo, os profissionais das vagas oferecidas pelas empresas do varejo de alimentos, reforçando o compromisso coletivo com a igualdade de oportunidades e a valorização da diversidade no ambiente de trabalho. Ao participar, as empresas contribuem para a inclusão social e profissional de um segmento que muitas vezes enfrenta barreiras no mercado de trabalho.

As empresas do varejo de alimentos representadas pelo Sincovaga irão oferecer vagas, assim como empresas de outros segmentos com relacionamento com a entidade.

Ao longo de 2025, o Sincovaga realizará diversos eventos de empregabilidade. Mais informações: www.sincovaga.com.br ou (11) 9 9482-2320 (WhatsApp).

Serviço:

Ação de empregabilidade Varejo Contrata para o público LGBT+ (Feira Cultural da Diversidade LGBT+)

Local: Memorial da América Latina – Av. Mário de Andrade, 664, Barra Funda, São Paulo (SP).

Data: 19 de junho de 2025, das 10h às 19h

Mais informações no link: https://l1nk.dev/8LPGa?

Website: https://sincovaga.com.br