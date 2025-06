Kinaxis anuncia resultados da votação da Assembleia Geral Anual de Acionistas

A Kinaxis® Inc. (“Kinaxis” ou a “Empresa”) (TSX:KXS), líder global em orquestração de cadeia de suprimentos de ponta a ponta, obteve aprovação para todas as resoluções apresentadas aos acionistas na Assembleia Geral Anual de Acionistas de hoje (a “Assembleia”). Os detalhes foram previamente divulgados na circular informativa da administração da Empresa, datado de 28 de abril de 2025 (a “Circular”).

1. Eleição de diretores

Os acionistas aprovaram a eleição de todos os sete diretores indicados para o conselho da Kinaxis. Eles permanecerão em seus cargos até o encerramento da próxima assembleia anual de acionistas da Empresa ou até que seus sucessores sejam devidamente eleitos ou nomeados.

Nome do candidato Número total de votos a favor Porcentagem de votos a favor Número total de votos contra Porcentagem de votos contra Robert Courteau 22.065,236 95,74% 982.599 4,26% Gillian (Jill) Denham 22.357,176 97,00% 690.659 3,00% José Alberto Duarte 22.430,093 97,32% 617.742 2,68% Lynn Loewen 22.702,703 98,50% 345.163 1,50% Angel Mendez 22.338,977 96,92% 708.858 3,08% Pamela Passman 22.394,586 97,17% 653.249 2,83% Kelly Thomas 22.562,248 97,89% 485.588 2,11%

2. Nomeação de auditores

Os acionistas votaram a favor da nomeação da KPMG LLP como auditora da Kinaxis, para exercer a função até o encerramento da próxima assembleia anual de acionistas ou até que um sucessor seja nomeado.

Número total de votos a favor Porcentagem de votos a favor Número total de votos retidos Porcentagem de votos retidos 22.811,181 98,58% 328.559 1,42%

3. Votação consultiva sobre abordagemàremuneração executiva

Os acionistas votaram para aceitar a abordagem da empresa em relaçãoàremuneração dos executivos, conforme descrito na Circular.

Número total de votos a favor Porcentagem de votos a favor Número total de votos contra Porcentagem de votos contra 20.455,842 88,75% 2.592,194 11,25%

Para mais detalhes sobre cada um dos assuntos mencionados, consulte a Circular disponível no perfil da Kinaxis no System for Electronic Document Analysis and Retrieval (SEDAR+), em www.sedarplus.ca ou na seção Financeira do site de Relações com Investidores da empresa.

Os resultados finais da votação sobre todas as matérias tratadas na Assembleia Geral Anual (AGM) serão arquivados no SEDAR+, em www.sedarplus.com.

Sobre a Kinaxis

A Kinaxis é líder global em orquestração moderna da cadeia de suprimentos, impulsionando operações globais complexas e apoiando as pessoas que as gerenciam a serviço da humanidade. Nossa poderosa plataforma de orquestração baseada em IA, Maestro™, combina tecnologias e técnicas proprietárias que garantem total transparência e agilidade em toda a cadeia de suprimentos — do planejamento estratégico plurianualàentrega final. Marcas globais renomadas confiam na Kinaxis para fornecer a previsibilidade e a flexibilidade necessárias para enfrentar volatilidades e disrupções com confiança. Para mais notícias e informações, visite kinaxis.com ou siga-nos no LinkedIn.

Relações com a Mídia

Matt Tatham | Kinaxis

mtatham@kinaxis.com

+1 917-446-7227

Relações com Investidores

Rick Wadsworth | Kinaxis

rwadsworth@kinaxis.com

+1 613-907-7613