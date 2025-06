Brindes personalizados fortalecem campanhas sazonais

O uso de brindes promocionais em datas comemorativas tem ganhado espaço como estratégia de marketing no varejo brasileiro. Empresas de diversos segmentos têm investido em itens personalizados como parte das ações sazonais para atrair consumidores, fortalecer a identidade da marca e fidelizar o público.

Segundo o portal Central do Varejo, 88% das empresas entregam brindes em datas especiais e 92% em eventos corporativos, reforçando o papel dessas ações na fixação da marca e no relacionamento com o cliente. O mercado de brindes promocionais movimenta cerca de R$?7,41 bilhões por ano no Brasil, conforme dados do setor.

A estratégia de oferecer brindes como copos reutilizáveis, canecas térmicas, necessaires ou ecobags personalizados com a identidade visual da empresa é frequentemente adotada por segmentos como alimentação, moda, papelaria, cosméticos e educação. Itens úteis são vistos como reforço de marca e como reconhecimento simbólico da experiência de compra.

Entre os itens mais utilizados, há variações conforme o perfil da campanha e o público-alvo:

Dia das Mães e Dia dos Pais: kits de cuidados pessoais, squeezes personalizados, porta-vinhos e necessaires;





kits de cuidados pessoais, squeezes personalizados, porta-vinhos e necessaires; Dia das Crianças: estojos coloridos, brinquedos educativos personalizados e mochilas infantis;





estojos coloridos, brinquedos educativos personalizados e mochilas infantis; Volta às Aulas: cadernos com capa personalizada, canetas, estojos e mochilas escolares;





cadernos com capa personalizada, canetas, estojos e mochilas escolares; Black Friday e Natal: copos com impressão UV 360°, kits corporativos, brindes ecológicos e caixas temáticas;





copos com impressão UV 360°, kits corporativos, brindes ecológicos e caixas temáticas; Dia do Cliente: brindes funcionais como ecobags, suportes de celular e acessórios de escritório.





Rodrigo Pereira, CEO da Innovation Brindes, afirma que “quando o cliente percebe que está recebendo algo útil, bonito e personalizado, ele associa o presente a uma boa experiência de compra. Isso motiva decisões por produtos de maior valor agregado ou maior volume”.

Pereira destaca ainda que o uso de brindes pode contribuir para a fidelização do público. “Em ações pontuais como lançamento de produtos, datas comemorativas ou liquidações, o uso de brindes como incentivo adicional tende a reforçar a percepção de valor da campanha e promover um relacionamento mais duradouro com o consumidor”.

Empresas têm observado que brindes personalizados também estimulam o compartilhamento espontâneo nas redes sociais, ampliando o alcance das campanhas com visibilidade orgânica. Após a compra, o item passa a atuar como mídia persistente quando utilizado no dia a dia do cliente.

Website: https://innovationbrindes.com.br/