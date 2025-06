Brindes em campanhas promocionais ampliam resultados

Campanhas promocionais que oferecem brindes como incentivo vêm sendo adotadas por empresas do varejo com o objetivo de agregar valor à experiência de compra e aumentar a visibilidade da marca. A ação consiste na entrega de um item gratuito mediante o cumprimento de uma condição, como valor mínimo de compra.

De acordo com uma pesquisa divulgada pelo portal E-commerce Brasil, 74% dos consumidores tendem a gastar mais quando recebem brindes ou descontos como estímulo. Essa prática tem sido amplamente utilizada por empresas que buscam estimular o consumo, fortalecer o vínculo com o cliente e impulsionar o ticket médio por transação.

Rodrigo Pereira, CEO da Innovation Brindes, comenta que o sucesso desse tipo de campanha depende do alinhamento com o perfil do público. “Os brindes ajudam a atrair novos consumidores e geram a percepção de ganho imediato. Isso influencia diretamente na decisão de compra e cria um vínculo com a marca”, afirma.

Segundo dados divulgados pelo portal Promoview, o setor de brindes promocionais faturou R$ 3,1 bilhões no Brasil em 2024. A pesquisa também revelou que os brindes mais valorizados pelas empresas são os que aliam utilidade e personalização, como copos térmicos, ecobags e itens de papelaria. Esses produtos se destacam não apenas pelo impacto visual, mas também pela permanência na rotina do consumidor, ampliando a presença da marca mesmo após a ação promocional.

Pereira acrescenta que campanhas com brindes também contribuem para o aumento do ticket médio. Ao estabelecer um valor mínimo de compra para receber o item, o consumidor tende a adquirir mais produtos para atingir a meta, o que eleva o volume de vendas por transação.

No que diz respeito à identidade visual, itens personalizados com logotipo e cores institucionais, como mochilas, canetas e garrafas reutilizáveis, ajudam a reforçar a imagem da empresa no cotidiano do cliente. Segundo o executivo, esses brindes funcionam como uma extensão da comunicação da marca, permanecendo em uso mesmo após o fim da ação promocional.

Planejamento estratégico e resultados

Para garantir bons resultados, Rodrigo Pereira recomenda que as empresas sigam algumas etapas no planejamento da campanha:

Definir objetivos específicos: como aumento de vendas, visibilidade da marca ou fidelização do público;

Escolher produtos adequados: com base no perfil e nas necessidades do público-alvo;

Estabelecer regras claras: comunicando com transparência as condições de participação;

Divulgar a campanha em diferentes canais: como pontos de venda, redes sociais e e-mail marketing;

Mensurar resultados: avaliando indicadores como adesão, conversão e impacto da ação.

Tendência no uso de brindes no varejo

Pereira destaca que o uso de brindes deve estar inserido em uma estratégia de comunicação mais ampla. Para ele, não se trata apenas de oferecer um produto gratuito ao cliente, mas de proporcionar uma experiência positiva e duradoura. Quando a campanha é bem estruturada, contribui tanto para os resultados imediatos quanto para o fortalecimento da marca no longo prazo.

Website: https://innovationbrindes.com.br/