Ferrer recebe designação Fast Track da FDA para FNP-223 em Paralisia Supranuclear Progressiva (PSP)

A Ferrer, uma empresa farmacêutica internacional certificada pela B Corp, anunciou que a FNP-223, uma nova terapia licenciada pela Asceneuron e destinada a retardar o desenvolvimento da paralisia supranuclear progressiva (PSP), recebeu a designação Fast Track da Food & Drug Administration (FDA) dos EUA. A FNP-223, uma nova entidade molecular em desenvolvimento ativo para PSP, está em um estudo de fase 2 em curso para avaliar sua segurança, eficácia e farmacocinética em pacientes adultos com possível ou provável síndrome de PSP-Richardson (PSP-RS), a variante clínica mais comum desta doença neurodegenerativa1.

"Estamos animados em receber a designação Fast Track da FDA para a FNP-223 no tratamento da PSP. Em consonância com nosso propósito de usar os negócios para lutar por justiça social, estamos comprometidos em impulsionar esta terapia promissora o mais rápido possível para beneficiar o maior número possível de pacientes", disse Mario Rovirosa, Diretor Executivo da Ferrer.

A designação Fast Track é um marco significativo no processo de desenvolvimento de medicamentos. É um programa que oferece a possibilidade de realizar reuniões mais frequentes com a FDA, a fim de discutir o desenvolvimento de medicamentos, a elegibilidade para Aprovação Acelerada e a Revisão Prioritária, caso os critérios relevantes sejam satisfeitos.

"Esta designação ressalta a importância de acelerar o desenvolvimento e a revisão da FNP-223 para atender às necessidades vitais não atendidas em pacientes com esta doença rara e devastadora”, disse Marta Parmar, Diretora de Qualidade, Regulamentação e Farmacovigilância da Ferrer.

A paralisia supranuclear progressiva se manifesta em pacientes com sintomas como dificuldade para falar, desequilíbrio, alterações ao caminhar, problemas cognitivos2-4. A PSP tem uma prevalência de cerca de 5 casos por 100.000 pessoas e afeta sobretudo pessoas com mais de 60 anos3. Acredita-se que a etiologia da doença esteja relacionada ao acúmulo anormal de proteínas tau em certas áreas do cérebro, levandoàneurodegeneração3,4. Modelos pré-clínicos demonstraram que a FNP-223 pode prevenir o acúmulo anormal de proteínas tau em neurônios5. A Ferrer agora pretende mostrar que esta molécula é segura e eficaz em pacientes com PSP.

Oscar Pérez, Diretor Científico da Ferrer, também expressou seu entusiasmo: "Receber a designação Fast Track é um marco significativo em nossa jornada de oferecer um tratamento transformador para PSP. Estamos empolgados em avançar em nossa pesquisa e, com sorte, oferecer uma nova opção terapêutica mais cedo a pacientes que convivem com esta condição desafiadora."

Sobre a FNP-223

A FNP-223 é um novo composto químico administrado por via oral que funciona como um inibidor reversível e competitivo do substrato da enzima O-GlcNAcase (OGA)5. Mecanicamente, a FNP-223 está ligada ao local ativo da enzima OGA. Como resultado, o inibidor impede o acesso do substratoàcavidade catalítica, impedindo assim a remoção de modificações de O-GlcNAc de proteínas clientes naturais, como a proteína tau. É esperado que a inibição da O-GlcNAcase cause um rápido aumento de proteínas tau O-GlcNAciladas (glicosiladas), levando, em última análise, a uma redução de tau anormal agregada como emaranhados neurofibrilares (NFT) durante um determinado período5.

