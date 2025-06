EDB Postgres® AI acelera nova era de dados soberanos e IA para empresas, indústrias e países

A EnterpriseDB (EDB), empresa líder em IA e dados baseados em Postgres, anunciou hoje recentes inovações na plataforma EDB Postgres AI (EDB PG AI), criada para ajudar empresas a implantar e escalar IA com segurança e conformidade em seus ambientes Postgres, seja em nuvem ou no local. A plataforma otimiza as operações em escala, se integra facilmente aos ecossistemas de dados existentes e centraliza a gestão híbrida e a capacidade de observação em um único plano de controle pronto para IA, ideal para a era emergente da IA ??agêntica. Veja as demonstrações e configure sua IA e plataforma soberanas em www.enterprisedb.com.

A EDB PG AI é uma plataforma unificada com uma interface fácil de usar para gerenciar cargas de trabalho transacionais, analíticas e de IA. Sendo a primeira plataforma de IA e dados soberanos baseados em Postgres do setor, ela unifica dados relacionais e não relacionais em um único sistema, com processos automáticos e ferramentas de desenvolvimento integradas que automatizam e operacionalizam dados para IA de modo integrado.

“Neste mundo que prioriza a IA e a soberania, os executivos de alto escalão em todas as regiões apontam para uma necessidade única e urgente: uma plataforma de dados e IA segura, com código aberto e soberana, que dê a eles o controle total sobre como e onde construir seu futuro em IA. A verdadeira soberania de dados e IA significa que estamos dando às empresas a liberdade de escolha híbrida, com sistemas exclusivos de engenharia, software e ofertas de nuvem, enquanto garantimos que tenham a segurança e o controle de que precisam", disse Kevin Dallas, diretor executivo da EDB.

Somente 13% das empresas de todo o mundo implementaram com sucesso um amplo conjunto de aplicações de IA agêntica em escala, conforme uma pesquisa da EDB (maio de 2025). Estas empresas líderes pioneiras vêm obtendo retornos significativamente melhores, com até 227% de ROI maior do que os 87% restantes e 23% de ROI melhor do que o segundo melhor grupo.

“A nível mundial, os clientes estão cada vez mais recorrendo a arquiteturas testadas, otimizadas e escaláveis ??para implementar IA com código aberto e mais eficácia a nível corporativo. Para satisfazer esta necessidade, a Red Hat coopera mediante um ecossistema de parceiros robusto, incluindo a EDB, para ajudar a capacitar as organizações com soluções, serviços e suporte necessários para gerar resultados comerciais bem-sucedidos com IA. Usando a EDB Postgres AI com o Red Hat OpenShift AI, as organizações podem se beneficiar de uma plataforma mais consistente para o controle soberano dos dados de uma empresa e de seus próprios modelos de IA”, disse Stefanie Chiras, vice-presidente sênior de Sucesso do Ecossistema de Parceiros da Red Hat.

A plataforma EDB PG AI apresenta dois novos recursos centrais que permitem IA agêntica segura, escalável e pronta para híbridos, trazendo desempenho a nível de produção às empresas em seus ambientes de Postgres:

Simplicidade com baixo código/sem código: criação de processo de IA em dias, não meses

Os desenvolvedores e usuários empresariais podem criar facilmente aplicativos inteligentes com uso de uma interface simples ao apontar e clicar, e um kit de desenvolvimento de software (SDK) com baixo código, transformando projetos de IA generativa do conceitoàprodução em dias em vez de meses dentro de uma plataforma integrada previamente. Em apenas cinco linhas de código, os usuários podem configurar um processo de IA que sincroniza automaticamente as integrações com os dados de origem, garantindo uma base de conhecimento de IA sempre atualizada sem manutenção de infraestrutura dispendiosa.



A computação acelerada da NVIDIA oferece o desempenho de processamento necessário para este novo paradigma computacional, enquanto os microsserviços NVIDIA NIM permitem que as empresas executem modelos de IA localmente e protejam seus dados com IA soberana. A EDB Postgres AI integra microsserviços de extração, incorporação e reclassificação do NVIDIA NeMo Retriever para ingerir e processar dados corporativos multimodais, junto com um catálogo de microsserviços NIM para facilitar a extensão do modelo de IA.



Juntos, estes recursos ajudam as empresas a operacionalizar sua IA de modo seguro, em escala e na infraestrutura de sua escolha.



Gerenciamento e capacidade de observação do ambiente de dados híbridos soberanos de Postgres

O gerenciamento híbrido oferece visibilidade abrangente em todo o ambiente Postgres, capacitando desenvolvedores e operadores com informações em tempo real sobre centenas de bancos de dados através de uma interface intuitiva. Com mais de 200 métricas integradas e recomendações inteligentes, as equipes podem identificar e solucionar problemas 5x mais rápido, aumentar o desempenho das aplicações em até 8x e otimizar a infraestrutura, sem necessidade de experiência como DBA. Qualquer pessoa pode otimizar o desempenho e gerenciar grandes ambientes com facilidade, ao aumentar a produtividade em até 30% e reduzir o TCO em até 6x em comparação a sistemas legados.

“A solução de engenharia da IA EDB Postgres aproveita diversos pontos fortes da Supermicro, incluindo nosso portfólio de sistemas de blocos de construção de centrais de dados, experiência em desenvolver e entregar soluções de IA em escala de rack, e nossa experiência em dar suporte a clientes OEM como a EnterpriseDB”, disse Cenly Chen,diretora de Crescimento, vice-presidente sênior e diretora geral da Supermicro B.V. “Esta solução unificada oferece recursos híbridos completos e ajuda os clientes a construir sistemas de dados e IA soberanos, escaláveis ??e compatíveis,dando às empresas o controle e o acesso quase instantâneo aos dados necessários para a IA generativa.”

Explore a biblioteca completa de marcas de referência aqui. Aprimoramentos adicionais na plataforma incluem:

Segurança de dados em todos os níveis com Criptografia Transparente de Dados (TDE), segurança da cadeia de fornecimento e imagens de contêineres reforçadas do Iron Bank. Os recursos avançados de segurança incluem controle de acesso baseado em funções com permissões refinadas até o nível de linha, registro de auditoria robusto para detecção de ameaças em tempo real e ocultação de dados para limitar a exposição de informações confidenciais, garantindo a conformidade com regulamentações em constante evolução, incluindo PCI DSS e SOC 2.

com Criptografia Transparente de Dados (TDE), segurança da cadeia de fornecimento e imagens de contêineres reforçadas do Iron Bank. Os recursos avançados de segurança incluem controle de acesso baseado em funções com permissões refinadas até o nível de linha, registro de auditoria robusto para detecção de ameaças em tempo real e ocultação de dados para limitar a exposição de informações confidenciais, garantindo a conformidade com regulamentações em constante evolução, incluindo PCI DSS e SOC 2. O mecanismo de análise de IA PG desenvolvido especificamente escala independentemente do armazenamento, sendo otimizado para formatos colunares, como tabelas Iceberg e Delta, gerando consultas de alto desempenho no Postgres e no ecossistema Lakehouse. As empresas podem obter informações 30x mais rápidas que o Postgres padrão usando novos dados operacionais, ao quebrar silos e eliminar processos de ETL. A organização inteligente em níveis descarrega dados transacionais frios para um armazenamento de até 18x mais econômico .

escala independentemente do armazenamento, sendo otimizado para formatos colunares, como tabelas Iceberg e Delta, gerando consultas de alto desempenho no Postgres e no ecossistema Lakehouse. As empresas podem obter informações usando novos dados operacionais, ao quebrar silos e eliminar processos de ETL. A organização inteligente em níveis descarrega dados transacionais frios para um armazenamento de até . Um armazenamento de dados universal e seguro suporta todos os tipos de modelos de dados (SQL, vetoriais, JSON, séries temporais, valor-chave e muito mais) para criar aplicações com tipos de dados estruturados, semiestruturados e não estruturados. O armazenamento em níveis e um mecanismo de consulta unificam a Postgres com tabelas analíticas escaláveis ??no armazenamento de objetos. A EDB PG AI oferece desempenho otimizado de leitura/registro que escala perfeitamente desde transações de alta simultaneidade até consultas analíticas e vetoriais complexas, tudo dentro de uma arquitetura híbrida e soberana. As vantagens comprovadas de desempenho incluem: TCO 6x melhor e desempenho transacional 30% mais rápido que o SQL Server Desempenho NoSQL até 150x mais rápido em comparação ao MongoDB Desempenho NoSQL até 4x mais rápido em comparação ao MySQL

suporta todos os tipos de modelos de dados (SQL, vetoriais, JSON, séries temporais, valor-chave e muito mais) para criar aplicações com tipos de dados estruturados, semiestruturados e não estruturados. O armazenamento em níveis e um mecanismo de consulta unificam a Postgres com tabelas analíticas escaláveis ??no armazenamento de objetos. A EDB PG AI oferece desempenho otimizado de leitura/registro que escala perfeitamente desde transações de alta simultaneidade até consultas analíticas e vetoriais complexas, tudo dentro de uma arquitetura híbrida e soberana. As vantagens comprovadas de desempenho incluem:

“O McKnight Consulting Group comparou a plataforma integrada EDB Postgres AI com uma abordagem DIY comum usando AWS. Em todos os oito componentes críticos de uma fábrica de IA corporativa, a EDB Postgres AI reduziu a complexidade geral em 67%, proporcionou uma capacidade de projeto para entrega três vezes mais rápida (de sete meses para nove semanas) e uma redução de 38% na complexidade e nos custos de manutenção”, disse William McKnight, presidente do McKnight Consulting Group.

A EDB PG AI representa um ponto de inflexão para empresas que buscam aproveitar todo o poder de seus dados na era da IA ??agêntica. Para ver como sua empresa pode acelerar iniciativas de IA com confiança, mantendo o controle total dos ativos de dados, configure sua própria plataforma soberana e de IA em www.enterprisedb.com.

Sobre a EDB

A EDB Postgres® AI (EDB PG AI) é a primeira plataforma de dados e IA soberana, aberta e de nível empresarial, sendo segura, compatível e escalável, tanto no local como em nuvem. Criada no Postgres, o banco de dados líder mundial, a EDB PG AI unifica cargas de trabalho transacionais, analíticas e de IA, permitindo que as organizações operacionalizem seus dados e LLMs, ao manter o controle sobre ambientes soberanos. A EDB PG AI conta com o suporte de uma rede mundial de parceiros e oferece disponibilidade de até 99,999%, além de gestão híbrida e uma fábrica de IA integrada. Como um dos cooperadores mais ativos do projeto PostgreSQL, a EDB investe profundamente na vitalidade da comunidade internacional. Para saber mais, acesse www.enterprisedb.com.

EnterpriseDB e EDB são marcas registradas da EnterpriseDB Corporation. Postgres e PostgreSQL são marcas registradas da PostgreSQL Community Association do Canadá e utilizadas com sua permissão. Todas as demais marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250618422572/pt/

