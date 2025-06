Smoke Free Sweden: sachês de nicotina oral são uma mudança radical para o sucesso feminino na Suécia sem fumo

Nova pesquisa da Smoke Free Sweden (Suécia Sem Fumo) revela que as bolsas orais de nicotina são uma mudança radical no caminho da Suécia para se tornar o primeiro país livre de fumo do mundo, e estão tendo um sucesso sem precedentes entre as mulheres.

O relatório,Power in a Pouch (Poder em uma Bolsa), lançado hoje em Estrasburgo, mostra que as bolsas vêm sendo um catalisador decisivo no sucesso da saúde pública na Suécia, sobretudo às mulheres, que estão parando de fumar de modo mais rápido e eficaz do que nunca.

Desde seu lançamento em 2016, as bolsas sem tabaco:

Ajudaram a acelerar o declínio do tabagismo entre ambos os sexos, com um aumento de quase 200% nas taxas de abandono do tabagismo entre as mulheres.

Superaram todos os outros recursos para parar de fumar; as mulheres classificaram os sachês quase três vezes mais do que os vapes e 56% mais do que as gomas de mascar.

Foram identificadas pela pesquisa como o auxílio preferido para parar de fumar por todos os ex-fumantes por ser limpo, socialmente aceitável e livre de estigma.

Impulsionaram uma queda de 49% no tabagismo entre as mulheres, que historicamente pararam de fumar em taxas menores que os homens.

"As evidências são claras: as bolsas de nicotina são o modo mais eficaz de ajudar os fumantes, especialmente as mulheres, a parar de fumar", disse a coautora do relatório, Dra. Marewa Glover, uma cientista comportamental da Nova Zelândia.

"Dados de saúde e depoimentos de mulheres mostram que as bolsas são seguras, socialmente aceitáveis ??e adequadas ao estilo de vida moderno. Elas são pragmáticas, eficazes e nossa maior esperança para um futuro sem fumo."

A estratégia de redução de danos da Suécia contrasta com o enforque restritivo em outros lugares. Em vez de proibir produtos mais seguros, a Suécia os adotou, ao reconhecer que são muito menos nocivos do que os cigarros.

A taxa de tabagismo na Suécia é agora de 5,3%, um pouco acima do padrão de 5% da referência sem fumo. As mortes por câncer de pulmão em homens estão 61% abaixo da média da UE; o total de mortes por câncer, 34% menor.

O coautor do relatório, Dr. Delon Human, alertou que a regulamentação excessiva pode comprometer estes ganhos, sobretudo para as mulheres.

"Proibições equivocadas estão bloqueando o acesso a produtos que salvam vidas", disse o Dr. Human, líder da Smoke Free Sweden e ex-secretário-geral da Associação Médica Mundial.

"Isso não é apenas uma má política; é um desastre de saúde pública. As mulheres merecem acesso ao auxílio para parar de fumar que funciona melhor."

O Dr. Glover acrescentou: "Quando as mulheres podem escolher opções limpas e sem estigma, as taxas de abandono disparam. Negar acesso significa condenar outra geraçãoàmorte relacionada ao tabagismo."

"Os governantes devem seguir o exemplo da Suécia, ou ser cúmplices de mortes que podem ser prevenidas ??em grande escala."

