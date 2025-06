Fiber Global levanta US$ 20 milhões em Série A para expandir sua plataforma de materiais de construção circulares

A Fiber Global, pioneira em materiais de construção sustentáveis, anunciou hoje que levantou US$ 20 milhões em financiamento da Série A. A rodada foi liderada pela DBL Partners, com o fundador e sócio-gerente Ira Ehrenpreis passando a fazer parte do Conselho de Administração. O capital apoiará a missão da Fiber Global de transformar fluxos abundantes de resíduos globais em materiais de construção escaláveis e sustentáveis, começando com a expansão de sua presença de fabricação nos Estados Unidos.

A plataforma de tecnologia proprietária da Fiber Global converte os abundantes fluxos globais de resíduos em materiais de construção duráveis e de alto desempenho, capazes de superar as soluções existentes com uma pegada de carbono drasticamente menor. Fabricados nos Estados Unidos, os produtos da Fiber Global também são livres de formaldeído, não contêm compostos orgânicos voláteis (COV) prejudiciais e são certificados pela UL GREENGUARD GOLD. Com os materiais de construção responsáveis por mais de 10% das emissões globais de gases de efeito estufa, a Fiber Global pretende liderar a transição para uma indústria de materiais de construção climaticamente positiva, acessível e resiliente por meio de uma abordagem de fabricação circular que também fortalece as economias locais.

“Desde o primeiro dia, nossa relação com a DBL Partners e a Ira Ehrenpreis tem sido inestimável”, disse KC McCreery, fundador e CEO da Fiber Global. “A equipe deles traz mais do que apenas investimento; eles se envolvem ativamente e apoiam nosso crescimento diariamente com intencionalidade. A DBL Partners e a Ira Ehrenpreis são verdadeiramente parte da equipe Fiber Global, compartilhando nossa missão e visão de recuperar o amanhã. Esta rodada de investimento nos permite continuar a expandir rapidamente nossa presença na manufatura dos Estados Unidos e aumentar nossa capacidade de produção”.

Nos últimos dois anos e meio, a Fiber Global tem se dedicado intensamenteàexecução eàescalabilidade da recuperação de fluxos de resíduos globais, com o objetivo de desenvolver produtos mais acessíveis, de alto desempenho e verdadeiramente sustentáveis. A empresa já colabora com líderes do setor de materiais para implementar suas soluções em diversas aplicações na construção civil, oferecendo uma alternativa de baixo carbono que não compromete desempenho nem custo. A DBL Partners tem um histórico consistente de apoio a empresas transformadoras que desafiam os padrões do setor e aplicam inovação profunda em produtos e processos, redefinindo os limites do que é possível em escala global.

“A Fiber Global exemplifica o tipo de empresa orientada por missão e execução que a DBL busca apoiar”, afirmou Ira Ehrenpreis. “KC e sua equipe estão construindo uma plataforma com potencial para revolucionar o setor de materiais de construção, ao combinar sustentabilidade, desempenho e acessibilidade em larga escala. A Fiber Global está desenvolvendo um produto superior, mais economicamente atraente e com uma pegada ambiental significativamente melhor — provando que o conceito de duplo impacto não envolve concessões, mas sim a capacidade de vencer oferecendo a melhor proposta de valor”.

Com o foco global cada vez maior na descarbonização do ambiente construído e na diversificação das cadeias de suprimentos de materiais essenciais para a construção civil, a Fiber Global está estrategicamente posicionada para atender a uma demanda crescente de parceiros em busca de alternativas de alto desempenho, acessíveis e ambientalmente mais limpas. A rodada em Série A valida tanto a tração comercial quanto a tecnologia da empresa, abrindo caminho para uma expansão ainda mais ampla nos próximos anos.

Sobre a Fiber Global

A Fiber Global é uma empresa de tecnologia climática que redefine os materiais de construção por meio da inovação circular. Com a missão de recuperar os abundantes fluxos globais de resíduos para criar materiais de construção sustentáveis e de alto desempenho, a Fiber Global está impulsionando a mudança em direção a um futuro mais produtivo e resiliente. Fundada em 2023, a empresa tem sede em Brownsburg, Indiana. Saiba mais em www.fiberglobal.com.

Sobre a DBL Partners

A DBL Partners é uma investidora de impacto pioneira e uma das maiores na classe de ativos de risco. A empresa investe em companhias que podem gerar retornos de capital de risco de alto nível e gerar benefícios sociais, ambientais e econômicos. A DBL Partners administra mais de US$ 1,5 bilhão em ativos e ajudou a expandir empresas transformadoras em diversos setores, incluindo veículos elétricos, o nexo Terra-espaço, energia renovável, economia circular e muitos outros. Mais informações podem ser encontradas em www.dbl.vc.

