Especialista comenta sobre automação dos meios de pagamento

A Mastercard divulgou em janeiro de 2025 as principais teriscondências no setor financeiro, destacando a tokenização de transações, autenticação biométrica e experiências sem senhas como o caminho para eliminar o uso de cartões com dados expostos até 2030, fortalecendo a segurança dos pagamentos e reduzindo fraudes. Além disso, novos métodos como “Click to Pay” já aumentaram a aprovação de pagamentos on-line entre 3?e 6 pontos percentuais, ao mesmo tempo em que reduzem taxas de fraude.

Por sua vez, o levantamento da Brasil Economy sobre tendências tecnológicas no mercado financeiro aponta que o embedded finance, modelos como BaaS e P2P lending, além da inteligência artificial (IA) aplicada à folha de pagamento e detecção em tempo real de fraudes, redefinirá processos internos em 2025. Essas inovações poderão gerar maior precisão para emissão de folhas e agilidade na conciliação financeira.

Conforme entrevista ao portal Tiinside, o representante da Mastercard explica que a operadora já faz investimentos em plataformas com uso de IA para antecipar fraudes. E, de forma estratégica, estão investindo em parcerias com a Oracle para facilitar os pagamentos corporativos por cartões virtuais diretamente integrados ao sistema de gestão. Essa automação pode facilitar a reconciliação contábil e reforça a integração nativa entre pagamento e gestão empresarial. Na visão de Diêgo, gerente de engenharia de software na RV2 e especialista em sistemas de pagamento, a aposta da Mastercard em tokenização e autenticação biométrica reflete a urgência de uma automação de ponta a ponta nos processos de pagamento e folha. “Outro elemento-chave são as transações em tempo real via cartões e Point of Sale (POS). A crescente adoção de pagamentos instantâneos e contactless exige que emissores e lojistas antecipem padrões de consumo com IA e ajustem limites, regras de crédito e alertas em tempo real”, alerta.

Outro vetor de transformação já em andamento é a automação de processos, incluindo folha de pagamento. Conforme reportagem da Pontobrweb, empresas estão integrando plataformas de processamento salarial com sistemas de ponto eletrônico e bancos, resultando em folhas precisas e entregues no prazo, com redução de discrepâncias e falhas humanas. Diêgo destaca que integrar a folha com sistemas de ponto e meios de pagamento elétrico — incluindo cartões personalizados e digitais — traz economia de tempo e credibilidade. “O próximo passo é certificar essas integrações com IA para detectar anomalias salariais ou fraudes instantaneamente”, cita Diêgo, que tem experiência na automatização de sistemas de integração de folha e processos de pagamento e também na criação de sistemas de autoatendimento de saque (ATMs - Caixas Eletrônicos).

No Brasil, ainda em junho de 2025, o Banco Central lançará o Pix automático, um sistema que permite pagamentos recorrentes — como contas, mensalidades e assinaturas — com uma única autorização pelo aplicativo bancário, conforme detalhado pela Agência Brasil. O recurso visa substituir boletos e débitos automáticos tradicionais. A iniciativa segue a tendência global de pagamentos instantâneos mais seguros e integrados, como observado pela Reuters sobre o Pix automático, reforçando a inclusão financeira para cerca de 60 milhões de brasileiros sem cartão de crédito.

Para Diêgo Vieira Rocha, a chegada do Pix automático impulsiona a automação completa dos fluxos financeiros, integrando pagamentos recorrentes diretamente com sistemas de folha e POS. Segundo o especialista, essa funcionalidade reduz erros manuais e inadimplência, ao mesmo tempo em que reforça a segurança dos processos — pois todas as transações são verificadas e notificadas antes da execução. Ele acrescenta: “Se combinada com inteligência artificial, a automação do Pix poderá habilitar alertas precoces sobre desvios incomuns, evitando fraudes e assegurando uma conciliação financeira mais robusta e eficiente em tempo real”.

Diêgo Rocha, engenheiro de software com mais de 15 anos de experiência na indústria de tecnologia, reconhecido internacionalmente pela sua participação no desenvolvimento de soluções relacionadas ao Pix, como o serviço "Pix Saque" do Grupo Mateus, um player regional, com 48 lojas na região Norte e 89 na região Nordeste, contribuiu para a criação de uma plataforma escalável que posicionou a empresa RV2 (Pipag) em uma empresa que oferece múltiplas soluções bancárias. Ele também liderou projetos complexos, como plataformas de empréstimos P2P. Para ele, em um ambiente de pagamentos instantâneos, prevenção de fraudes e integração com folha e POS, os profissionais precisam ser técnicos, estratégicos e empáticos. “Essa tríade garante que as soluções sejam seguras, escaláveis e, sobretudo, alinhadas às necessidades reais das empresas, colaboradores e consumidores”, complementa Diêgo.

A convergência entre folha, meios de pagamento e sistemas de POS mostra o futuro financeiro das empresas: um fluxo coeso, em que salário, benefícios, crédito e transações se comunicam entre si — reduzindo erro, custo e risco, resultando em operações mais rápidas, confiáveis e inteligentes, alinhadas aos conceitos de finanças digitais integradas, pontua Diêgo, profissional certificado e reconhecido no setor de tecnologia, com ampla atuação em sistemas financeiros, expertise em Java e infraestrutura em nuvem. Possui certificações internacionais pela LPI, em Linux, e pela AWS, em computação em nuvem. “Com estas tendências, o setor financeiro se prepara para operar com maior segurança, eficiência e integração. Sistemas de folha pontuais, detectores de fraudes por IA, cartões inteligentes e POS automatizados formarão o alicerce do novo ecossistema financeiro empresarial no mundo”, finaliza.

Website: https://www.linkedin.com/in/diegovieirarocha/