Setrion Software celebra 20 anos premiando funcionários

A catarinense Setrion Software, desenvolvedora da plataforma de help desk e workflow Milldesk, celebra em 2025 seus 20 anos de história no mercado brasileiro de tecnologia. Para comemorar este marco, a empresa decidiu premiar todos os seus colaboradores com uma viagem para um resort All Inclusive na Bahia.

De 22 a 26 de maio, os funcionários se reuniram no resort baiano – incluindo também os dois sócios da empresa. "Nosso objetivo é reconhecer cada pessoa que contribuiu diretamente para a trajetória de crescimento e inovação da Setrion. É uma forma de agradecimento coletivo e também de fortalecer ainda mais o espírito de equipe", Luciano Costa, um dos fundadores da Setrion. Essa é a primeira vez que a empresa oferece uma viagem como prêmio a todos os funcionários.

Reconhecido em 2023 e 2024 como um dos três melhores softwares na categoria Sistema de Help Desk pelo B2B Awards, o Milldesk é uma solução SaaS 100% nacional que conta com sistema de help desk, service desk, sistema de abertura de tickets e uma plataforma de workflow completa que integra todas as áreas das empresas.

Atualmente, a solução conta com mais de 600 clientes ativos, o que se traduz em mais de 80 mil usuários mensais, 1,6 milhão de notificações mensais, e mais de 125 mil solicitações registradas todos os meses. Entre seus clientes estão empresas como DuCoco, Estrela Distribuição, Jungheinrich, entre outros.

A Setrion Software é especializada em soluções SaaS, fornecendo softwares e serviços nas áreas de atendimento ao cliente, service desk e help desk aderente às melhores práticas ITIL (Biblioteca de Infraestrutura de Tecnologia da Informação, em português).

Fundada em 2005 em Joinville/SC e contando atualmente com mais de 600 clientes e 450 mil usuários no Brasil e toda a América Latina, as soluções da Setrion Software são utilizadas por empresas dos mais variados portes e ramos de atuação, incluindo manufatura, governo, farmacêutico, hospitais e laboratórios, serviços financeiros, alta tecnologia e TI, educação, energia e utilidade pública, logística, varejo, serviços, dentre outros.

A empresa lançou o software Milldesk em 2009, com o objetivo de oferecer ao mercado nacional uma alternativa de qualidade à gestão do help desk nas empresas. A Setrion também desenvolveu, dentro da plataforma, uma solução de workflow para gestão de processos empresariais que pode ser implementada em todas as áreas da organização.