KAYAK revela tendências e dicas para as férias de julho

Será que é realmente necessário fugir da alta temporada para realizar viagens econômicas? De acordo com o novo relatório do KAYAK, "Check-in para sua viagem: Guia para economizar nas férias de julho de 2025", a resposta é não. A análise revela que os preços dos voos caíram para quase metade dos 55 destinos mais pesquisados ?para o mês de recesso escolar, de 01 a 31 de julho, em que as pessoas tendem a aproveitar para viajar em família.

“Julho é considerado um mês de alta temporada e a falta de informações pode impactar diretamente os gastos do viajante. Por isso disponibilizamos uma página inteira dedicada a trazer dados atualizados sobre eventos específicos ou época do ano, para que os viajantes tenham uma visão clara de como o setor está se comportando e, baseado nisso, consigam fazer escolhas seguras e, acima de tudo, mais econômicas”, comenta Gustavo Vedovato, Country Manager do KAYAK no Brasil.

Tudo o que o viajante precisa saber sobre este mês de julho para tomar decisões assertivas

As viagens domésticas se mantiveram firmes este ano, com tarifas médias das passagens aéreas caindo 3% e buscas por voos aumentando 4% comparado ao ano passado. Internacionalmente, os destinos com quedas nos preços médios dos voos estão na América do Sul e Caribe.

Ranking dos destinos com as maiores quedas nos preços médios de voos para julho de 2025, comparado a julho de 2024

Punta Cana, República Dominicana. Queda de 28% no preço médio dos voos.

Queda de 28% no preço médio dos voos. Brasília, Distrito Federal . Queda de 22% no preço médio dos voos.

. Queda de 22% no preço médio dos voos. Campo Grande, Mato Grosso do Sul . Queda de 16% no preço médio dos voos.

. Queda de 16% no preço médio dos voos. Cruz, Ceará. Queda de 14% no preço médio dos voos.

Queda de 14% no preço médio dos voos. Orlando, Estados Unidos. Queda de 14% no preço médio dos voos.

Queda de 14% no preço médio dos voos. San Carlos de Bariloche, Argentina. Queda de 11% no preço médio dos voos.

Queda de 11% no preço médio dos voos. Santiago, Chile. Queda de 10% no preço médio dos voos.

Queda de 10% no preço médio dos voos. Natal, Rio Grande do Norte. Queda de 9% no preço médio dos voos.

Queda de 9% no preço médio dos voos. Manaus, Amazonas. Queda de 9% no preço médio dos voos.

Queda de 9% no preço médio dos voos. Florianópolis, Santa Catarina. Queda de 8% no preço médio dos voos.



Entre as preferências internacionais dos brasileiros para essas férias de julho, os destinos na Europa são a maioria, enquanto duas cidades argentinas e duas estadunidenses também aparecem no ranking de mais buscadas. Um dos destaques na lista é Santiago, no Chile, que não apenas está entre os mais desejados, como é o destino com o menor preço médio para voos de ida e volta.

Ranking completo dos destinos internacionais mais buscados para viajar em julho de 2025 e variação nos preços médios de voos, comparado a julho de 2024:

Santiago, Chile.

Queda de 10% no preço médio dos voos.

Lisboa, Portugal.

Aumento de 9% no preço médio dos voos.

San Carlos de Bariloche, Argentina.

Queda de 11% no preço médio dos voos.

Madri, Espanha.

Aumento de 1% no preço médio dos voos.

Buenos Aires, Argentina.

Aumento de 6% no preço médio dos voos.

Orlando, Estados Unidos.

Queda de 14% no preço médio dos voos.

Miami, Estados Unidos.

Queda de 2% no preço médio dos voos.

Paris, França.

Aumento de 11% no preço médio dos voos.

Roma, Itália.

Aumento de 6% no preço médio dos voos.

Londres, Reino Unido.

Aumento de 6% no preço médio dos voos.

O que a Ásia, Europa e nordeste brasileiro têm em comum nessas férias? Todos parecem ser tendência entre os viajantes

Tóquio e destinos litorâneos no Nordeste brasileiro, como João Pessoa, São Luís e Vitória da Conquista, são possíveis tendências para o período, assim como Paris e Atenas.

Top 10 destinos com maior aumento no volume de buscas por voos para julho de 2025 vs julho de 2024

Tóquio, Japão.

Aumento de 48% nas buscas.

João Pessoa, Paraíba.

Aumento de 38% nas buscas.

São Luís, Maranhão.

Aumento de 33% nas buscas.

Vitória da Conquista, Bahia.

Aumento de 29% nas buscas.

Paris, França.

Aumento de 29% nas buscas.

Atenas, Grécia.

Aumento de 24% nas buscas.

Teresina, Piauí.

Aumento de 22% nas buscas.

Vitória, Espírito Santo.

Aumento de 18% nas buscas.

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.

Aumento de 18% nas buscas.

Punta Cana, República Dominicana.

Aumento de 18% nas buscas.

KAYAK revela os dias mais acessíveis para viajar em julho

Dados do KAYAK mostram que, embora o início de julho, especialmente entre os dias 3 a 8, seja a época mais cara para voar, tanto no Brasil quanto no exterior, os preços caem na segunda quinzena do mês, tornando o período ideal para economizar.

Os voos domésticos de ida e volta caem nos dias 25 e 26 de julho – 29% mais baratos que a média de julho. Os preços dos voos internacionais em 25 de julho ficam quase metade do preço da alta temporada do início do mês.

Basta acessar o relatório completo para mais insights.

Metodologia

Todos os insights do relatório "Check-in para sua viagem: guia para economizar nas férias de julho de 2025" são baseados na análise das buscas de voos para os 55 destinos mais pesquisados ??no KAYAK.com.br e marcas associadas entre 01/11/2024 e 09/04/2025, para datas de viagem entre 01/07/2025 e 31/07/2025, salvo indicação em contrário. Todos os preços de voos mencionados são preços médios ponderados para voos de ida e volta em classe econômica para o período de viagem definido, partindo de qualquer aeroporto no Brasil. Os dados anuais são baseados na comparação com os mesmos períodos de busca e viagem do ano anterior. Para conferir a metodologia completa, basta clicar aqui.

