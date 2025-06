Helping Hand e Koinz Capital iniciam parceria em EUA

A Helping Hand, empresa brasileira especializada em fusões e aquisições (M&A) para pequenas e médias empresas (PMEs), iniciou uma parceria com a Koinz Capital, em Nova York.

O acordo foi firmado nos bastidores do evento Poder do Network em Nova York, com a intenção de reforçar o caráter inovador da iniciativa, que visa disponibilizar consultorias para pequenas e médias companhias, com base no modelo Mentoria por Equity, empregado pelo Fundo 3M.

Nesse modelo, as startups e empresas recebem horas de consultoria estratégica em troca de participação societária. MMas para participar dessa iniciativa, as companhias passam por uma avaliação prévia da Helping Hand.

Após essa etapa, as empresas selecionadas terão acesso a redes de contatos de elite, mentorias personalizadas e suporte para pivotagem de modelos de negócios.

O modelo da mentoria tem como uma das inspirações o empresário Ricardo Bellino, conhecido por fechar um acordo com o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em apenas três minutos, em 2003. Outra inspiração é o Shark Tank, que usa pitches limitados a três minutos — tempo que Bellino considera suficiente para validar ideias sólidas.

Avaliação criteriosa e impacto no ecossistema empresarial

Com uma carteira superior a R$ 1 bilhão em empresas avaliadas, a Helping Hand selecionará as PMEs que receberão a consultoria, adotando alguns procedimentos, como avaliação do valuation das startups candidatas, verificação da transparência na precificação das empresas e conexão dos empreendedores às oportunidades globais.

"Muitos empresários entram em negociações sem saber o valor real de seus negócios. Nosso papel é evitar que percam oportunidades ou enfrentem riscos jurídicos. Essa parceria também reforça a expansão internacional da Helping Hand, que atua no Brasil e nos Estados Unidos", destacou o CEO da Helping Hand, Lucas Mendes.

A partir da mentoria, as PMEs terão um cenário mais favorável para conseguir crescer de forma mais acelerada e sustentável, e consequentemente conseguir um maior valor de Valuation.

