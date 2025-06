Rede Vitória Hotéis implanta a Academia Vitória

Com o intuito de aprimorar os serviços e dar um padrão de primeira linha à área de Alimentos & Bebidas (A&B) de suas cinco unidades localizadas em Campinas, Indaiatuba e Paulínia, a Rede Vitória Hotéis criou o projeto Academia Vitória, nos moldes de uma universidade corporativa. A proposta, iniciada com um projeto piloto para gestores e chefias, será ampliada no segundo semestre de 2025 e todo o ano de 2026 para funcionários, desde o alto escalão até os que atuam no operacional dos hotéis e nos restaurantes do grupo.

Padronizar e aprimorar as operações na área de A&B dos hotéis e restaurantes sempre foi um desejo da Rede Vitória Hotéis, com mais de 20 anos de operação. O projeto, composto por quatro etapas, foi desenvolvido em parceria com a Lagar Consultoria.

Na fase piloto – com duas etapas -, o foco esteve nas diretorias, gerências e lideranças de nível médio dos setores de A&B, com um total de 50 participantes. Este período foi dedicado a fortalecer a compreensão da cultura organizacional, alinhar objetivos e metas de trabalho, e, sobretudo, sensibilizar os líderes para suas responsabilidades estratégicas.

As atividades incluíram módulos intensivos de treinamento teóricos (aulas) e mentorias, abordando temas cruciais como: Hospitalidade 4.0 (alinhamento da visão com as tendências de mercado e reforço do DNA da hospitalidade), Metodologia DISC, para gerências (promoção do autoconhecimento e aprimoramento das interações interpessoais), Gestão por Indicadores (KPIs) (capacitação para o uso eficiente de métricas essenciais como Custo da Mercadoria Vendida – CMV -, Ticket Médio, Net Promoter Score – NPS e Turnover) e Rotinas do setor e processos (estabelecimento de rotinas eficazes, controles operacionais e mapeamento de processos para otimização).

As fases 3 e 4 da Academia Vitória começa no segundo semestre deste ano é serão ampliadas para as atividades diretamente ligadas às operações, com foco na profissionalização e padronização das bases de cozinha e salão, onde atuam hoje cerca de 120 colaboradores.

Esta etapa, de acordo com cronograma apresentado pela Lagar, visa a capacitação técnica e prática para as equipes, com especial atenção em Higiene e manipulação de alimentos (Garantindo segurança alimentar e padronização dos procedimentos), Bases de cozinha (aprimoramento de habilidades técnicas e operacionais fundamentais para a produção), Serviço, Atendimento e Vendas (desenvolvimento de excelência no atendimento ao cliente e técnicas de vendas).

Segundo Paulo Ferreti, sócio proprietário da Lagar, um dos pilares dessa expansão é “o trabalho desenvolvido colaborativamente com as lideranças já capacitadas na primeira fase, que atuarão como multiplicadores internos”, conta. “Eles serão essenciais para disseminar a cultura e o propósito da Vitória Hotéis, aplicando de forma prática, inicialmente junto à Lagar, os conhecimentos adquiridos e os processos desenvolvidos durante a primeira fase, em todas as unidades da rede”, acrescenta Ferreti.

Rodrigo Porto, diretor de A&B da Rede Vitória Hotéis, conta que o grupo tinha esse projeto como prioridade, para dar uma padronização no atendimento e preparo dos alimentos em todas as unidades hoteleiras e nos restaurantes das três cidades onde a Rede está presente.

“Com a Academia Vitória, queremos alinhar todos os nossos colaboradores – da gerência até o operacional – e difundir nossa cultura, de forma bem enraizada em todos os hotéis”, conta Rodrigo Porto.

“Esse projeto da Academia Vitória vai permitir à Rede Vitória Hotéis reunir as melhores práticas de cada unidade, com características diferentes”, diz Porto. “Ele foi pensado para transformar o setor de gastronomia, desde a gestão até a operação”, conclui.

