Empresas reforçam ética com canais de denúncias

Para Rodolpho Takahashi, CEO do Grupo IAUDIT, empresa especializada em compliance, auditoria e verificação de antecedentes, a busca por ambientes corporativos mais éticos, seguros e transparentes tem levado um número crescente de empresas a adotar canais de denúncias como parte central de suas políticas de compliance e governança.

“O canal de denúncias vem se consolidando como uma ferramenta indispensável na identificação precoce de irregularidades internas. Fraudes financeiras, assédio moral ou sexual, discriminação e outros desvios de conduta muitas vezes passam despercebidos por anos em empresas que não oferecem meios seguros para que colaboradores e stakeholders relatem esses problemas”, afirma o especialista.

Segundo ele, a existência de um canal estruturado funciona como uma ponte entre a organização e seus públicos, permitindo que situações críticas sejam tratadas antes de se transformarem em crises jurídicas ou reputacionais.

“Mais do que atender a exigências legais em determinados setores, o canal de denúncias fortalece a cultura organizacional, reforça os valores da empresa e demonstra o compromisso genuíno com a ética e o respeito. Ter um canal estruturado é um diferencial competitivo: protege a empresa, incentiva a transparência e dá voz aos colaboradores. As organizações que levam isso a sério estão mais preparadas para enfrentar riscos e construir ambientes de trabalho mais saudáveis.”

“Implementar um canal de denúncias não é mais uma escolha — é uma necessidade. Empresas que priorizam a escuta ativa, a proteção do denunciante e a agilidade na apuração ganham não só em reputação, mas em confiança interna e sustentabilidade a longo prazo”, conclui Takahashi.

Website: http://www.iaudit.com.br