Relatório de Sustentabilidade Texneo foca em malha reciclada

A Texneo, empresa do setor têxtil com sede em Indaial (SC), lançou, em maio de 2025, seu Relatório de Sustentabilidade referente ao ano de 2024. O documento apresenta os avanços da companhia em práticas ambientais, sociais e de governança (ESG), destacando o desenvolvimento de uma geração de malhas produzidas a partir de matérias-primas recicladas e a obtenção de certificações reconhecidas internacionalmente.

Entre as principais iniciativas, o relatório destaca a linha TexneoGreen, que certifica malhas produzidas com materiais reciclados e rastreáveis, alinhadas a processos industriais que buscam reduzir o impacto ambiental. A TexneoGreen conta agora com a certificação RCS (Recycled Claim Standard), que atesta a rastreabilidade dos materiais reciclados durante toda a cadeia produtiva. Segundo Juan David Gómez, diretor comercial da empresa, “a linha TexneoGreen representa nosso compromisso em oferecer produtos que unem inovação, qualidade e sustentabilidade, atendendo às expectativas de clientes e consumidores que buscam alternativas mais conscientes”.

Os produtos dessa linha são direcionados a segmentos como sportswear, underwear, beachwear e lifewear, com foco em conforto, durabilidade e práticas sustentáveis. Em 2024, a empresa contribuiu para a retirada de 6,7 milhões de garrafas PET do meio ambiente, que foram transformadas em 300 mil metros de malha. Essa iniciativa visa atender às demandas de consumidores e do mercado por soluções têxteis com menor impacto ambiental.

Além da RCS, a Texneo mantém certificações que comprovam diferentes aspectos da sustentabilidade em sua operação. A certificação Oeko-Tex Standard 100 garante que os produtos estão livres de substâncias nocivas à saúde. Além disso, a empresa participa da iniciativa Roadmap to Zero, comprometida com a eliminação de produtos químicos perigosos na cadeia têxtil.

A companhia também possui o certificado I-REC (International Renewable Energy Certificate), que comprova o uso de energia proveniente de fontes renováveis. No âmbito da reciclagem, a certificação Eureciclo atesta a compensação ambiental por meio da logística reversa das embalagens. Na parte social, a Texneo possui o Selo ABVTEX – Ouro, que reconhece boas práticas trabalhistas e condições dignas de trabalho. A adesão ao movimento “Sou de Algodão” e o Selo Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) demonstram o alinhamento da empresa com as metas da Organização das Nações Unidas (ONU). Segundo o diretor comercial da companhia, “cada decisão de produção na empresa é pensada para gerar impacto positivo e duradouro, unindo inovação e responsabilidade socioambiental”.

Essas certificações refletem os resultados da atuação da Texneo em sustentabilidade. Em 2024, a empresa reduziu em 12% o consumo de energia elétrica por tonelada produzida, graças ao uso crescente de fontes renováveis, certificado pelo I-REC. Na área social, a Texneo ampliou em 15% o número de colaboradores beneficiados por programas de saúde e bem-estar, alinhando suas práticas ao Selo ABVTEX – Ouro e contribuindo para condições de trabalho mais dignas e seguras. Dessa forma, a companhia reforça seu compromisso não apenas com a qualidade dos produtos, mas também com a geração de impacto positivo para as pessoas e o meio ambiente ao longo de toda a cadeia produtiva.

Fundada em 1994, a empresa localizada em Indaial (SC) possui um parque fabril de 29 mil metros quadrados e mais de 450 colaboradores. Seus produtos, que atendem quatro linhas – Sportswear, Beachwear, Underwear e Lifewear –, são exportados para mais de 18 países. Com o objetivo de oferecer soluções eficientes e inovadoras em malhas, a empresa foca na qualidade, inovação e sustentabilidade.

O relatório completo está disponível para consulta no site oficial da Texneo.

Website: https://www.texneo.com