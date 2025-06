Empresários narram suas jornadas empreendedoras no evento ATOM For Business

A terceira edição do encontro, promovida pela ATOM Advogados, aconteceu no dia 3 de junho na Boccati, contando com a participação de Felipe Della Giustina, diretor da Dellamed, que apresentou sua trajetória no competitivo mercado de produtos médico-hospitalares.



Além disso, também participaram de outras edições os empresários Douglas Ludwig, da Ludfor Energia, e Tiago Ferla, da Mave. As apresentações foram conduzidas e mediadas por Marcelo Andreola, diretor de expansão da ATOM Advogados.



Entre os tópicos discutidos, incluíram-se temas como Governança Corporativa, planejamento de negócios, compliance, melhores práticas para importação e exportação, bem como estruturação de negócios, gestão de pessoas, liderança e estabelecimento de parcerias.



Com a proposta de promover networking qualificado e troca de conhecimento entre empreendedores, o evento destinará parte dos recursos arrecadados à ONG Junior Achievement do Rio Grande do Sul, voltada para jovens empreendedores, reforçando o compromisso com a valorização e o incentivo ao desenvolvimento do empreendedorismo local.

