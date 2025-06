Novo residencial transforma antigo terreno do Extra na Barra

O espaço localizado na Avenida das Américas, 1300, na Barra da Tijuca, que durante anos abrigou o hipermercado Extra, começa a ganhar nova função. Desde o encerramento das operações comerciais em outubro de 2022, a área permaneceu desocupada até ser adquirida por um fundo de investimentos, que agora dá início a um empreendimento residencial de grande porte.

Denominado Green Park Barra, o projeto faz parte do movimento de expansão imobiliária da Zona Oeste, região que, segundo levantamento da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi-RJ), respondeu por cerca de 25% dos lançamentos residenciais da cidade nos últimos cinco anos.

O novo condomínio contará com unidades de diferentes tamanhos e configurações, que vão de apartamentos de dois a quatro quartos, incluindo gardens e coberturas duplex. A construção já encontra-se em fase inicial, com as primeiras movimentações de terraplanagem e estrutura.

A localização em plena Avenida das Américas oferece vantagens de mobilidade. Importantes corredores viários como a Linha Amarela e a Transcarioca, além de estações do BRT, facilitam o deslocamento para outras regiões da cidade. No entorno imediato, os futuros moradores terão acesso a centros comerciais, escolas, hospitais e uma variada rede de serviços.

Com estrutura de lazer completa, o residencial Green Park Barra incluirá piscina, academia, salão de festas e espaços de convivência. O conceito segue o modelo de condomínios-clube que se consolidou na região nos últimos anos.

A Barra da Tijuca continua entre os principais polos de crescimento demográfico do Rio de Janeiro, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O aumento da população e a modernização da infraestrutura urbana ampliam o interesse por novos empreendimentos.

A previsão de entrega das unidades será informada nas próximas etapas de desenvolvimento. Enquanto isso, o antigo endereço do Extra passa a integrar um processo de requalificação urbana, acompanhando a verticalização e adensamento populacional que marca a evolução do bairro.

