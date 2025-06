Hotel realiza jantar romântico em Angra dos Reis

O hotel Nacional Inn Angra dos Reis (RJ) promoveu uma noite especial em comemoração ao Dia dos Namorados no último dia 12 de junho. O jantar temático à beira-mar fez parte da campanha “Semana dos Apaixonados” e foi aberto tanto para hóspedes quanto para o público externo, reunindo casais da Costa Verde Fluminense em uma experiência com ambientação romântica, música ao vivo e menu exclusivo.

O evento contou com a presença do chef e influenciador Fernando Kawasaki, responsável pela curadoria do cardápio que, embora não tenha atuado diretamente na cozinha, desenvolveu receitas inéditas para a ocasião e interagiu com os convidados durante a festa. A presença foi destacada como um dos pontos altos da celebração. “A influência de Kawasaki teve como objetivo contribuir para uma experiência mais inspiradora e envolvente”, afirmou Ricardo Aly, diretor da rede Nacional Inn de Hotéis.

Segundo Ally, os pratos foram pensados para harmonizar sabores e estética, reforçando o clima romântico do momento. “As receitas não faziam parte do repertório tradicional do chef, sendo criadas exclusivamente para o evento”, explicou. A proposta era oferecer uma vivência sensorial completa, unindo boa comida, visual caprichado e um clima afetivo. “Às vezes, tudo o que queremos é um jantar fora da rotina, com atmosfera diferente”, acrescentou o diretor.

A trilha sonora ficou sob a responsabilidade do cantor Lucas Carneiro, que se apresentou com voz e violão, interpretando canções românticas. A escolha da música ao vivo buscou reforçar o caráter intimista da noite e contribuir com a ambientação pensada para o evento. Para Ricardo Aly, a performance musical trouxe envolvimento emocional aos participantes: “A apresentação deu um toque completamente diferente ao jantar”, avaliou.

Já os detalhes da decoração seguiram o tema da data, com iluminação suave, velas e elementos visuais com foco no romantismo, para proporcionar conforto, elegância e privacidade aos casais. “Cada especificidade — da música ao cardápio — foi pensada para contribuir e gerar uma memória afetiva marcante”, destacou o diretor.

A abertura ao público externo foi apresentada como uma estratégia da rede Nacional Inn para fortalecer a relação com a comunidade local, valorizando a participação de casais não hospedados como um fator que possibilitou a ampliação do alcance do evento e pôde contribuir para maior visibilidade à unidade em Angra dos Reis. “Essas iniciativas permitem que mais pessoas aproveitem a experiência oferecida pelo hotel, mesmo sem estarem hospedadas”, afirmou Aly.

Além do jantar, a campanha ofereceu aos casais pacotes especiais de hospedagem com amenidades como espumante, frutas cobertas com ganache, decoração com pétalas de flores e roupões disponíveis durante a estadia. “Acredito que esse tipo de detalhe pode proporcionar experiências memoráveis, especialmente em datas comemorativas como o Dia dos Namorados”, comenta o diretor da rede.

A iniciativa foi considerada positiva pela administração do hotel, tanto pela adesão do público quanto pela repercussão gerada. Apesar de o número de participantes não ter sido divulgado, a alta demanda exigiu reservas antecipadas — fator essencial para a organização do evento.

“A proposta de criar uma experiência que envolvesse os participantes desde a reserva até o fim da hospedagem funcionou e superou as expectativas”, afirma o diretor.

Com localização na Costa Verde Fluminense, o Hotel Nacional Inn Angra dos Reis integra a Rede Nacional Inn, que atua em diversas regiões do país com unidades voltadas ao lazer, eventos e turismo. A unidade em Angra tem investido em eventos que envolvem gastronomia, cultura e entretenimento, como forma de agregar valor aos hóspedes e à comunidade local.

Para saber mais, basta acessar:

https://www.nacionalinn.com.br/hoteis/nacional-inn-angra-dos-reis