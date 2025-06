Soluções Edge AI DA Próxima Geração Para o Mundo Real: Navegação Autônoma para Drones, Vigilância e Robótica

IRVINE, Califórnia, June 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX), líder global em soluções de IoT de computação e conectividade que habilitam Edge AI Intelligence, anunciou hoje sua colaboração com a Aerora, fornecedora de sistemas integrados de propulsão, controle de solo e carga útil de IA de precisão compatíveis com NDAA. Essa colaboração oferece soluções orientadas por Edge AI que aceleram significativamente os avanços em drones, robótica e aplicativos de vigilância fornecidos pela plataforma OEM da Aerora para navegação visual baseada em IA.

"A colaboração da Lantronix com a Aerora promete avançar no desenvolvimento de drones alimentados por IA e outras aplicações inteligentes, equipando os desenvolvedores com ferramentas de ponta das principais tecnologias de computação incorporada", disse Saleel Awsare, CEO e presidente da Lantronix. “Este avanço de soluções avançadas baseadas em IA proporciona um impacto transformador, abrindo portas para novas oportunidades nos setores privado e governamental.”

A Grandview Research estima que até 2030 o mercado global de drones chegará a US $163,6 bilhões. A maioria das previsões indica um CAGR de 15% até 2030, com alguns segmentos comerciais que devem crescer ainda mais rápido, especialmente com as aplicações de drones se expandindo para logística, agricultura, infraestrutura e segurança pública. O Governo Federal dos EUA também reconhece a importância dos sistemas de aeronaves não tripuladas, como drones, para as indústrias comerciais e governamentais e, por isso, permitiu o apoio de fabricantes de drones.

A solução da Aerora é suportada pelo Open-Q™ System-on-Module (SoM) da Lantronix, alimentado por chipsets Qualcomm® Technologies, que fornecem recursos de processamento incomparáveis para consciência situacional orientada por IA, imagem computacional avançada e tomada de decisões em tempo real.

Com os SOMs Open-Q da Lantronix, os desenvolvedores podem criar soluções baseadas em IA com confiança, sabendo que são apoiadas por tecnologias de computação líderes incorporadas.

Como parte da solução integrada, a Aerora incorporou o módulo Teledyne FLIR Hadron 640R e o software Prism, viabilizando recursos avançados de imagem térmica e RGB. OEMs de drones, robótica e soluções de vigilância enfrentam uma pressão crescente para encurtar os cronogramas de desenvolvimento, mantendo altos padrões para sistemas de imagem e controle. Novas tecnologias de Edge AI, como esta solução, podem ajudar a reduzir ou eliminar a sobrecarga da engenharia e encurtar o tempo de comercialização.

A solução full-stack da Aerora inclui pré-integração da câmera, cardan, motores de cardan, caixa, telemetria e interface, além de transmissão de vídeo 4K simultânea com vídeo térmico de alta resolução. A Aerora está trabalhando com vários fabricantes de drones OEMs, integrando sua plataforma de solução integrada de câmera + gimble, que ajuda a atender aos requisitos tecnológicos do setor, garantindo a conformidade com NDAA.

“A principal missão da Aerora é fornecer integração rápida, soluções de sensores flexíveis e fabricação totalmente compatível com NDAA em escala. Com a colaboração estreita com líderes do setor, como Lantronix e Qualcomm, e integração de tecnologias avançadas de imagem, como o Hadron 640R da Teledyne FLIR, capacitamos os OEMs de drones a reduzir significativamente os cronogramas de desenvolvimento, expandir suas capacidades operacionais e atender com confiança aos exigentes requisitos do mercado”, disse Ghel Ghedh, diretor de tecnologia da Aerora.



Sobre a Lantronix

A Lantronix Inc. é líder global de soluções de IoT de computação e conectividade que visam setores de alto crescimento, incluindo Smart Cities, Automotive e Enterprise. Os produtos e serviços da Lantronix capacitam as empresas a alcançar o sucesso nos mercados de IoT em crescimento, fornecendo soluções personalizáveis que abordam cada camada da pilha de IoT. As soluções de ponta da Lantronix incluem infraestrutura de Subestações Inteligentes, sistemas de Infotainment e Vigilância por Vídeo, complementados com o avançado Out-of-Band Management (OOB) para Cloud e Edge Computing.

Para mais informações, visite Lantronix.

Sobre a Aerora

O Aerora™ acelera a inovação em drones e robótica, oferecendo sistemas de propulsão, controle de solo e carga útil de IA de precisão totalmente integrados e compatíveis com NDAA. Por meio do gerenciamento de toda a cadeia de suprimentos e supervisão de todos os processos de fabricação - onshore e offshore - capacitamos os fabricantes a escalar sem esforço, agilizar as operações e acelerar o tempo de colocação no mercado sem comprometer a qualidade ou a conformidade. A Aerora™ está baseada em Santa Clara, Califórnia.

Para mais informações, visite Aerora website.

“Declaração Safe Harbor sob a Lei Private Securities Litigation Reform Act de 1995: Este comunicado contém declarações de previsão de acordo com as leis federais de valores mobiliários, incluindo, sem limitação, declarações relacionadas aos produtos e premiações da Lantronix. Essas declarações de previsão são baseadas nas nossas expectativas atuais e estão sujeitas a riscos e incertezas substanciais que podem fazer com que nossos resultados reais, negócios futuros, condição financeira ou desempenho, sejam substancialmente diferentes dos nossos resultados históricos, expressos ou implícitos, em qualquer declaração prospectiva contida neste comunicado de imprensa. Os riscos e incertezas potenciais incluem, mas não estão limitados a, fatores tais como os efeitos das condições econômicas regionais e mundiais negativas ou piores, ou instabilidade do mercado nos nossos negócios, incluindo efeitos sobre as decisões de compra por parte dos nossos clientes; nossa capacidade de mitigar qualquer interrupção nas cadeias de fornecimento dos nossos fornecedores devidoàpandemia de COVID-19 ou outros surtos, guerras e tensões recentes na Europa, Ásia e Oriente Médio, ou outros fatores; respostas futuras e efeitos de crises de saúde pública; riscos de segurança cibernética; mudanças nas leis, regulamentos e tarifas aplicáveis do governo dos EUA e de outros países; nossa capacidade de implementar com sucesso nossa estratégia de aquisições ou integrar as empresas adquiridas; dificuldades e custos com a proteção de patentes e outros direitos de propriedade; nível da nossa dívida, nossa capacidade de lidar com a nossa dívida e as restrições nos nossos contratos de dívida; e quaisquer fatores adicionais incluídos no nosso Relatório Anual no Formulário 10-K do exercício fiscal encerrado em 30 de junho de 2024, arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (a "SEC") em 9 de setembro de 2024, bem como nos nossos outros registros públicos na SEC. Fatores de risco adicionais podem ser identificados ocasionalmente nos nossos futuros documentos. As declarações prospectivas incluídas neste comunicado são válidas apenas a partir da presente data, e não assumimos nenhuma obrigação de atualizar essas declarações prospectivas para indicar eventos ou circunstâncias subsequentes.

