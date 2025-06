Estética do olhar adota abordagens para resultados naturais

A cirurgia estética do olhar, também chamada de cirurgia plástica das pálpebras ou blefaroplastia, é um procedimento que visa melhorar a aparência das pálpebras superiores, inferiores ou ambas, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP).

Abordagens como integração entre harmonia facial e identidade, personalização anatômica e associação com tratamentos complementares para preservar a expressão compõem a área da cirurgia estética do olhar.

O Dr. Rogério Leal, cirurgião oculoplástico, especialista em Cirurgia das Pálpebras, destaca que a cirurgia estética do olhar não se limita a corrigir imperfeições pontuais, mas desempenha um papel central na composição de um rosto equilibrado, expressivo e coerente com a identidade do paciente.

“A cirurgia estética do olhar vai além da correção isolada de defeitos, ela atua como um pilar central na construção de um rosto equilibrado, expressivo e naturalmente belo. Essa abordagem integrada está alinhada com os princípios de harmonia facial, que envolvem tanto a proporção quanto a expressão emocional e a identidade individual”, afirma o cirurgião.

Conforme explica o Dr. Rogério Leal, outra abordagem da cirurgia estética do olhar é a personalização anatômica, que consiste em respeitar fatores anatômicos específicos para preservar ou até mesmo melhorar a expressão facial natural, evitando resultados artificiais ou alterações indesejadas na fisionomia.

“Para evitar alterações na expressão facial durante a cirurgia palpebral, o cirurgião deve respeitar a anatomia individual — incluindo posição da sobrancelha, quantidade de pele, gordura orbitária, tônus muscular e equilíbrio das estruturas faciais. A atenção a esses detalhes garante um resultado natural, funcional e harmonioso”, ressalta o Dr. Rogério Leal.

O cirurgião destaca, ainda, a associação da cirurgia estética do olhar a tratamentos complementares como mais uma abordagem do segmento. Segundo o Dr. Rogério Leal, essa estratégia amplia os efeitos de rejuvenescimento ao tratar alterações na textura da pele, pigmentação, rugas finas e perda de volume, promovendo resultados mais naturais e harmoniosos.

“A cirurgia pode ser combinada com preenchimento de gordura do próprio paciente ou ácido hialurônico, laser de CO?, radiofrequência e microagulhamento. Esses procedimentos corrigem sulcos, estimulam colágeno, melhoram firmeza e qualidade da pele, contribuindo para um rejuvenescimento tridimensional da região dos olhos”, explica o especialista.

Procura por procedimentos estéticos cirúrgicos no Brasil

O Brasil realizou 806.507 procedimentos estéticos cirúrgicos na região da face e cabeça em 2023, segundo o estudo ISAPS Global Survey 2023. A cirurgia das pálpebras liderou com 216.913 intervenções, seguida pelo lifting facial, com 110.085 registros, e pelo lifting de sobrancelhas, com 51.941.

O especialista em Cirurgia Estética e Reparadora das Pálpebras, Dr. Rogério Leal explica que a demanda por procedimentos faciais no Brasil é impulsionada por diversos fatores culturais, sociais e técnicos.

De acordo com o Dr. Rogério Leal, a busca por essas intervenções está ligada à valorização da estética em países tropicais e de língua latina, além da influência das redes sociais, que reforçam padrões de juventude por meio de celebridades e filtros digitais.

“A motivação para essa procura é multifatorial, envolvendo desde o envelhecimento ativo e a necessidade crescente de mulheres maduras expressarem vitalidade no rosto, até o acesso facilitado a profissionais cada vez mais capacitados, além da pressão estética social e profissional que valoriza a imagem pessoal no Brasil”, explica o médico.

Segundo o Dr. Rogério Leal, a exposição solar intensa acelera o envelhecimento da pele do rosto e também é um elemento importante como motivador para esses cuidados. Ele acrescenta que os avanços técnicos recentes, que proporcionam resultados mais naturais e discretos, contribuem para o aumento da popularidade desses procedimentos no país.

O Dr. Rogério Leal pontua que atualmente alguns procedimentos faciais são mais procurados por oferecerem resultados naturais e recuperação rápida. O especialista esclarece que a blefaroplastia estruturada é uma evolução da cirurgia tradicional das pálpebras, que utiliza o laser de CO? para incisões precisas, promovendo menos sangramento e potencial recuperação mais rápida.

“Essa técnica respeita a anatomia da pálpebra, preservando ou reposicionando a gordura ao invés de removê-la, o que favorece resultados duradouros e naturais, além de permitir a associação com outras correções como a ptose palpebral e o lifting de sobrancelhas”, conta o médico.

Outro procedimento cirúrgico em alta apresentado pelo cirurgião é o Fox Eyes, uma cirurgia que visa levantar e alongar o canto externo dos olhos, criando um efeito estético que lembra o olhar de raposa, popularizado por traços asiáticos e de celebridades.

“A versão cirúrgica mais duradoura envolve procedimentos que fixam o tendão ao osso, além de técnicas para elevar a cauda da sobrancelha, podendo ser combinada com retirada de pele ou reposicionamento de gordura. Existem também técnicas menos invasivas, como fios de sustentação, toxina botulínica e preenchedores, que oferecem resultados temporários”, ressalta o Dr. Rogério Leal.

O cirurgião destaca também o mini lifting facial, indicado para quem apresenta flacidez leve a moderada na face inferior e deseja um rejuvenescimento sutil, sem a complexidade do lifting tradicional. O procedimento consiste em pequenas incisões ao redor das orelhas para reposicionar pele e tecidos profundos, preservando a fisionomia natural do rosto e oferecendo um pós-operatório mais rápido.

“A técnica deep plane, utilizada no mini lifting, proporciona resultados naturais e duradouros, sendo uma opção cada vez mais procurada para quem busca rejuvenescimento com um procedimento menos invasivo”, recomenda o especialista.

Para saber mais, basta acessar: http://drrogerioleal.com/