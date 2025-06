Unipac amplia operação in-house na Alimentos Wilson

A Unipac anunciou a ampliação da capacidade de sua operação in-house na sede da Alimentos Wilson, em Regente Feijó (SP). O investimento praticamente dobrou a capacidade instalada, que passou de 3,5 milhões para 5 milhões de embalagens plásticas por ano. A iniciativa celebra os 25 anos de parceria entre as duas empresas e reforça a presença da Unipac como fornecedora exclusiva de embalagens rígidas em PEAD (polietileno de alta densidade) para a Alimentos Wilson.

Com a instalação de mais uma máquina sopradora, a unidade passou a produzir novos formatos de embalagens. Além dos modelos de 3,2 litros, a planta agora fabrica também embalagens de 5 litros, ampliando o portfólio de produtos oferecidos. A expansão gerou novas oportunidades de emprego na operação local, refletindo impactos positivos na economia da região.

“O objetivo foi acompanhar o crescimento do nosso cliente de forma estruturada, garantindo flexibilidade, qualidade e atendimento integral às suas necessidades”, explica Mauro Fernandes, diretor comercial da Unipac. “Essa conquista simboliza a confiança mútua construída ao longo de 25 anos de parceria”, completa.

“Diversos fatores representam o sucesso desse projeto, principalmente como ele foi desenhado em conjunto desde o início e a interação existente entre as empresas e suas equipes, sempre trabalhando de forma colaborativa nos processos de planejamento de produção. Em um mercado desafiador e em constante crescimento, o grande diferencial é a busca pelos melhores resultados, trazendo benefícios para ambas as partes e entregando a melhor solução para o consumidor”, comenta Carlos Giunquetti, diretor geral da Alimentos Wilson.

O relacionamento entre Unipac e Alimentos Wilson teve início em 1999, a partir de um acordo firmado pelos então presidentes das empresas, Sr. Jiro Nishimura e Sr. Domingos Hirota. À época, o projeto implantado foi um dos primeiros modelos in-house da Unipac, consistindo na instalação de uma fábrica de embalagens plásticas dentro da unidade da Alimentos Wilson.

A parceria tem como base uma integração cultural e operacional. Ambas as empresas compartilham valores de origem japonesa, como ética, respeito, excelência e busca constante pela inovação. Essa afinidade cultural está presente em detalhes como o quadro instalado no espaço de convivência da Alimentos Wilson, que exibe a frase do fundador da Unipac, Sr. Shunji Nishimura: “Ninguém cresce sozinho”.

Segundo a Unipac, a sinergia entre as equipes e a disposição para o trabalho conjunto são fatores que têm contribuído para os resultados da operação. “Não é apenas uma máquina instalada: é a presença da cultura Unipac dentro da Alimentos Wilson, visando garantir a adaptação, a flexibilidade e a excelência nos resultados”, destaca Mauro Fernandes.

