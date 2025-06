Empresas apostam em consultoria para crescer com segurança

De acordo com um estudo recente de 2024 feito pelo IBGE e divulgado pelo Poder 360, apenas 76,2% das empresas fundadas em 2017 permaneceram ativas até 2018, e a taxa de sobrevivência cai para 37,3% ao longo de cinco anos, até 2022. A pesquisa analisou o comportamento das empresas formais, excluindo os MEIs, evidenciando os desafios que as organizações enfrentam para se manterem competitivas e sustentáveis no mercado.

Para Rodolpho Takahashi, CEO do Grupo IAUDIT, empresa especialista em consultoria empresarial, compliance, verificações de antecedentes e canais de denúncias, a consultoria empresarial surge como uma ferramenta essencial para ajudar os negócios a se adaptarem às mudanças, reduzir riscos e alcançar melhores resultados.

“Esses números mostram o quão desafiador é o ambiente empresarial atualmente. A consultoria empresarial atua diretamente na avaliação da estrutura, cultura e processos internos das organizações, identificando pontos de melhoria e oportunidades estratégicas que muitas vezes passam despercebidas. Esse suporte é fundamental para que as empresas não apenas sobrevivam, mas prosperem nesse cenário competitivo”, explica Takahashi.

Ele reforça que o serviço pode abranger diversas áreas, como governança corporativa, compliance, finanças, recursos humanos, marketing, operações e tecnologia, sempre adaptando-se às necessidades específicas de cada empresa.

“A consultoria vai muito além do simples diagnóstico. Ela traz clareza, direção e agilidade para a tomada de decisões. Empresas que contam com esse tipo de suporte conseguem se adaptar melhor às mudanças, evitar riscos desnecessários e crescer de forma sustentável.”

O especialista ainda destaca que a consultoria funciona como uma verdadeira parceira estratégica da liderança. “Não se trata apenas de apontar problemas, mas de trabalhar lado a lado com a empresa para implementar soluções que impactem o dia a dia e garantam resultados concretos.”

Por fim, Takahashi enfatiza a importância da consultoria, especialmente em momentos de crise ou transformação. “Nessas fases, ter um olhar externo e experiente é fundamental para identificar rapidamente as causas dos problemas e propor caminhos eficazes, reduzindo a margem de erro e evitando prejuízos maiores. Investir em consultoria é investir em segurança, competitividade e sustentabilidade dos negócios. Empresas que entendem essa importância e se abrem para o apoio externo estão mais preparadas para crescer e prosperar no longo prazo.”

Website: https://www.linkedin.com/company/grupo-iaudit/