Febraban Tech: GFT e Grupo Bradesco Seguros mostraram case de sucesso com IA

A parceria entre a GFT Technologies e o Grupo Bradesco Seguros gerou resultados apresentados na Febraban Tech 2025, evento de tecnologia e inovação do setor financeiro da América Latina. Com a implementação da solução de IA Generativa da GFT, nomeada Wynxx, a seguradora passou a adotar novos fluxos operacionais e incorporou modelos preditivos na jornada de desenvolvimento de sistemas.

O projeto impactou a capacidade de resposta da empresa às demandas do mercado, com redução de prazos e maior consistência na entrega de soluções digitais. Como parte da estratégia de transferência de conhecimento, a GFT conduziu um programa de capacitação técnica que treinou mais de 180 profissionais da companhia.

De acordo com estudos, até 2026, mais de 80% das empresas devem utilizar técnicas de IA Generativa para otimizar pelo menos uma etapa do ciclo de vida do desenvolvimento de software. Neste contexto, a GFT apresentou na Febraban Tech uma solução com aplicações que vão além do ciclo de desenvolvimento de software (SDLC), incluindo iniciativas de modernização de sistemas legados e migração para as principais plataformas de nuvem. Segundo a empresa, mais de 26 projetos com esta abordagem já foram implementados em diferentes setores.

Para Alessandro Buonopane, CEO da GFT no Brasil, a adoção de IA Generativa representa uma mudança nas abordagens tecnológicas das instituições financeiras. “Nossa visão AI-Centric está transformando a forma como as instituições financeiras abordam seus desafios tecnológicos. O setor bancário brasileiro é um dos mais avançados do mundo em inovação digital, e nossa ferramenta Wynxx está não apenas respondendo a essa demanda, mas estabelecendo novos patamares de eficiência e transformação. Os resultados que estamos alcançando com nossos clientes demonstram que estamos na vanguarda da revolução da IA no desenvolvimento de software e na modernização de infraestruturas críticas do setor financeiro”, afirma Buonopane.

Durante o evento, a GFT apresentou duas novas funcionalidades da plataforma Wynxx: o Legacy Transformer, que automatiza processos de modernização de sistemas legados com 66% de aderência no processo de transformação, e o Code Dialoguer, que permite interações entre equipes de desenvolvimento e o código por meio de interfaces conversacionais. De acordo com a equipe técnica da GFT, essas funcionalidades buscam ampliar o potencial da IA Generativa para apoiar instituições financeiras em projetos de transformação digital.

A GFT também divulgou alguns resultados relacionados ao uso do Wynxx:

Ganhos de produtividade entre 65% e 90% em etapas específicas do ciclo de desenvolvimento, conforme medições internas;

66% de aderência no processo de modernização de legado;

Mais de 26 clientes ativos em diferentes setores;

671 profissionais da GFT capacitados no uso da plataforma.

Todos os projetos em andamento da GFT atualmente incluem aplicações de IA. Segundo a empresa, o uso da tecnologia visa acelerar entregas, reduzir o tempo de lançamento no mercado e aumentar a precisão em estimativas de projetos, além de apoiar a modernização de aplicações legadas.

Outro foco apresentado pela GFT foi a adaptação dos sistemas das instituições financeiras ao novo modelo de CNPJ Alfanumérico, que entra em vigor em 2026. A solução desenvolvida pela empresa tem como objetivo permitir a implementação das mudanças necessárias com agilidade e segurança, minimizando impactos operacionais e apoiando a conformidade regulatória.

Entre as outras iniciativas destacadas no estande da GFT na Febraban Tech 2025 estiveram o Farol GFT (hub integrado de soluções), demonstrações interativas do Wynxx em tablets, apresentações em totens e a exposição de ofertas do programa State of the Future. A GFT também apresentou os parceiros estratégicos envolvidos nas soluções exibidas, incluindo Intel, AWS e MuleSoft.

Durante o evento, os visitantes acompanharam a palestra “O Impacto da IA Generativa na Produtividade: Lições do Caso Bradesco Seguros", com a participação de Jonatas Leandro e Rubens Macedo (GFT) e Glaucio Joanico (Superintendente de TI do Grupo Bradesco Seguros), que compartilharam informações sobre a experiência do grupo segurador na adoção de IA Generativa no ciclo de desenvolvimento de software.

Sobre a GFT

A GFT Technologies é uma empresa global de transformação digital com foco em Inteligência Artificial. A companhia atua em projetos de transformação de dados, modernização de arquiteturas tecnológicas e desenvolvimento de sistemas para os setores de Bancos, Seguros, Manufatura e Robótica.

Com presença em mais de 20 países e uma equipe de mais de 12.000 especialistas, a GFT oferece soluções voltadas à eficiência tecnológica e à adoção de IA. A empresa também mantém parcerias com fornecedores de tecnologia como Intel, AWS e MuleSoft. A GFT Technologies SE (GFT-XE) está listada no índice SDAX da Bolsa de Valores Alemã.

