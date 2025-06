Foco: IA e comunicação impulsionam estratégias das PMEs

O avanço da inteligência artificial (IA) nas pequenas e médias empresas brasileiras é um fenômeno em expansão. Levantamento recente do HostGator mostra que 61% das PMEs já utilizam ferramentas de IA em suas operações, sendo que 46% aplicam-nas com frequência. Outras 26% planejam adotar a tecnologia. Diante desse cenário, a Foco Consultoria Estratégica, agência de comunicação e marketing com sede em Pernambuco, desenvolveu a metodologia B2B FocoDataAI, voltada para o marketing de conteúdo de pequenas e médias empresas em processo de crescimento no mercado e da formalização da comunicação institucional.

A proposta da Foco é integrar análise de dados, inteligência artificial e técnicas de jornalismo e marketing para gerar resultados concretos em comunicação institucional. O método FocoDataAI estrutura-se em quatro pilares: data insight, que realiza a coleta e análise de indicadores digitais; narrativa parametrizada, que aplica os princípios do jornalismo na interpretação dos dados para gerar conteúdos relevantes; IA aplicada, com uso de tecnologias generativas em produção de conteúdo e automação; e mensuração de reputação, que avalia a percepção interna e externa por meio de métricas de engajamento e sentimento.

Para Juliana Sampaio, jornalista especializada em marketing de conteúdo e branding e co-fundadora da Foco, as “ferramentas de IA permitem que a análise de dados seja tão precisa quanto o jornalismo exige, garantindo conteúdo relevante e fundamentado”.

De acordo com pesquisa da Microsoft, 75% dos tomadores de decisão em PMEs afirmam que a IA acelera processos internos. Outros 73% indicam que há planos contínuos de investimento na tecnologia, e 61% possuem metas específicas ligadas ao seu uso. “A combinação de dados, automatização inteligente e narrativa autoral transforma ações pontuais de marketing em um processo orgânico de construção institucional”, avalia Felipe Amorim, jornalista especializado em inteligência artificial e co-fundador da Foco.

A Foco vem investindo na transformação de ações tradicionais de marketing em estratégias de posicionamento institucional. Em vez de atuar apenas no funil de vendas, o método busca posicionar as empresas como agentes de autoridade em seus segmentos, através da comunicação orgânica.

O publicitário Andrey Lucas, especialista em storytelling visual e colaborador da equipe da Foco, observa que unir storytelling visual, estratégia de marca e análise de padrões via IA faz a comunicação transcender o marketing publicitário, consolidando a reputação das empresas. “Com uma presença digital planejada, baseada em conteúdo técnico e narrativas bem construídas, a comunicação deixa de ser pontual e passa a ser estratégica”, diz. “Ferramentas como chatbots, textos institucionais, análise de comportamento de audiência e design de marca são integradas ao modelo, com resultados mensuráveis”, complementa Felipe Amorim.

A principal característica do FocoDataAI está na incorporação do jornalismo de dados como ferramenta de análise e na aplicação da inteligência artificial para otimizar processos e ampliar a escala das entregas, mantendo a autenticidade da comunicação. "Ao integrar comunicação interna e externa e manter uma cadência baseada em dados e reputação, a Foco atende a um novo perfil de PME: aquela que, mais do que crescer, quer consolidar uma presença respeitável e influente no mercado", pontua Andrey Lucas.

Num contexto em que a IA já deixou de ser tendência para se tornar parte do cotidiano empresarial, especialmente no segmento B2B, a comunicação eficaz continua sendo um diferencial competitivo. “O método da Foco mostra que, com análise apurada, tecnologia bem aplicada e conteúdo com valor jornalístico, é possível transformar comunicação em reputação, e reputação em resultados”, finaliza Juliana Sampaio.

Pilares da metodologia FocoDataAI:

1) Data insight: coleta e análise de indicadores de presença digital, menções e performance comunicacional;

2) Narrativa parametrizada: aplicação de jornalismo no tratamento de dados para elaborar conteúdos jornalísticos com autoridade;

3) IA Aplicada: uso de modelos de linguagem para produção de conteúdo relevante;

4) Mensuração de reputação: monitoramento contínuo de percepção interna e externa, usando métricas de engajamento e sentimento.



Sobre a Foco Consultoria Estratégica



A Foco Consultoria Estratégica desenvolve soluções em comunicação voltadas para empresas em fase de crescimento. Utiliza análise de dados, inteligência artificial, jornalismo e marketing de conteúdo para estruturar narrativas alinhadas aos contextos, objetivos e valores dos clientes. A atuação inclui comunicação institucional, posicionamento de marca e gestão de imagem, com estratégias adaptadas a organizações públicas e privadas que buscam ampliar sua presença no mercado.

Serviço: Foco Consultoria Estratégica



Telefone: (81) 98136-6360 e 98263-5852



E-mail: atendimento@fococonsultoriaestrategica.com.br



Site: www.fococonsultoriaestrategica.com.br



Instagram: @fococonsultoriaestrategica





Website: http://instagram.com/fococonsultoriaestrategica