Skala e Lola se unem para formar grupo beleza no Brasil

Duas marcas do mercado brasileiro de beleza,?Skala?e?Lola From Rio, anunciam uma união que formará um dos maiores grupos do país no segmento. Com faturamento conjunto de aproximadamente?R$ 2 bilhões, presença em 54% dos lares brasileiros e vendas em mais de?70 países, o novo grupo nasce com atuação e crescimento tanto no Brasil quanto no exterior.

Skala e Lola têm portifólios complementares e propósitos comuns — como a defesa da?beleza consciente, produtos?100% veganos. As marcas seguirão operando de forma independente com suas sedes no Rio de Janeiro, Uberaba e São Paulo, mas passarão a compartilhar sua infraestrutura produtiva, suas redes de distribuição e seus investimentos em inovação.

A Skala vem crescendo a um ritmo de 30% ao ano nos últimos oito anos. Essa expansão também acontece no exterior — suas vendas internacionais já representam?mais de 20% do faturamento, com destaque para os Estados Unidos, onde a marca já está entre as?cinco maiores em cremes de tratamento. Em 2024, a Advent International, investidora global de private equity, adquiriu uma participação de controle na Skala.

A Lola From Rio®, por sua vez, fundada em 2011, foi uma das primeiras marcas veganas do Brasil e multiplicou seu faturamento mais de?seis vezes nos últimos seis anos, conquistando espaço em e-commerces, lojas de departamento, farmácias e perfumarias. A Lola atua em segmentos como produtos para cabelo, para o corpo e para a casa.

Com a união de Skala e Lola, Luis Delfim, atual presidente da Skala, continua como CEO do grupo e Pedro Taguchi, Diretor de Operações da Lola From Rio, segue liderando a marca. “Skala e Lola são marcas que se completam e se potencializam, e essa soma de capacidades criará um grupo mais forte e com ainda mais avenidas de crescimento”, diz Luis Delfim, futuro CEO do grupo.

Ambas as empresas estão em meio a processos de expansão de capacidade. A Skala acaba de anunciar o investimento de R$ 150 milhões para a construção de uma nova fábrica em Uberaba, além de um Centro de Distribuição no Nordeste. Também inaugurou, em maio, o seu terceiro novo centro de distribuição — este último no estado americano do Texas, para atender clientes que incluem grandes redes de varejo e e-commerce americanos. A Lola também está inaugurando um novo centro de distribuição esse ano em São Paulo, e poderá acelerar ainda mais sua expansão. A Lola também acessará os canais de distribuição internacionais da Skala para aumentar sua presença fora do Brasil.

Os fundadores da Lola (Dione Vasconcellos, Jaqueline Vasconcellos e Milton Taguchi) passam a fazer parte do Conselho de Administração do novo grupo, que também tem como membros Antonio Sousa, ex-CEO da Skala e representante de seus acionistas fundadores, Alberto Carvalho (ex-CEO da Procter&Gamble no Brasil e ex-head da Gilette nos Estados Unidos) e Andrea Mota (ex-diretora executiva do Boticário), além de representantes da Advent.

No contexto da união de Skala e Lola, a Advent fará um aporte de valor não revelado no novo grupo com o objetivo de apoiá-lo em sua trajetória de expansão. A Advent administra US$ 91 bilhões globalmente e já investiu em mais de 90 empresas de Consumo. O investimento no novo grupo virá do fundo de US$ 2 bilhões da Advent dedicado a investimentos na América Latina, o LAPEF VII.

“Skala e Lola são duas empresas fortes no mercado brasileiro de beleza: com propósito e grande conexão com os consumidores e potencial tanto no Brasil quanto no exterior”, diz Rafael Patury, um dos sócios da Advent International responsável por investimentos em consumo na América Latina. “Estamos felizes em apoiar as duas marcas na continuidade de suas histórias, agora caminhando juntas”.

A transação está sujeita à aprovação do?Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). A IGC Partners atuou como consultor financeiro e?Mattos Filho como consultor jurídico da Lola. O Lobo de Rizzo Advogados atuou como consultor jurídico da Skala.

Website: https://www.skala.com.br/